大灣區GBA專題：話你知：水療刺激神經 對腦癱自閉有效

水療師認證分日美兩系

水野教授稱，人在水中可感受到浮力、壓力和溫度，以中風後癱瘓人士為例，在水中會感覺到身體變輕盈，一些陸上不可能做到的動作能在水中完成，患者可藉此重拾信心、更有動力復康，治療成功率亦更高，「一些兒童患者一到了水中，臉上露出喜悅的表情，這深深感動了我，繼續投入到這項事業」。

癱瘓者感輕盈 重拾信心

亞太水治療康復研究中心執行理事長張保表示，一些半身癱瘓患者往往同時有肢體痙攣的現象，但在水中可依託簡單器具，讓患者整個人浮在水面、感覺放鬆，此時可在治療師協助下打開原本緊握的拳頭，重新找回「掌握」感覺，再透過水下啞鈴等增強肌肉力量。

前香港泳隊代表、深圳界水水研科技有限公司CEO郭俊德稱，水中治療利用對大腦中樞神經的刺激，可用於小兒腦癱、自閉症、發育遲緩，以及抑鬱、失眠、認知障礙、帕金遜症及腰、膝、背部慢性痛症的治療；而運動損傷、重大手術後的患者，以及糖尿病、肥胖及高血壓人士，亦可藉此促進功能恢復、強身健體；即使健康人群，水下拉筋、水中太極等運動比陸上消耗更大，「若用對方法，可更易達到目標」。