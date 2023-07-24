養和質子治療中心啟用 精準殺癌減傷害

本港現時的放射治療主流為光子治療，即透過穿透力強、高能量的X光來殺死癌細胞，惟治療過程或會損害正常組織。質子治療則利用帶電的粒子來破壞癌細胞的染色體，令其無法繼續分裂，繼而死亡，藉此消滅腫瘤。

美國妙佑醫療國際亞利桑那州院區放射腫瘤科主任、養和質子治療客席顧問專家王偉寧表示，最新的質子治療已可利用筆尖式掃描射束，精準、集中地攻擊癌細胞，確保輻射準確到達腫瘤範圍才全數釋放能量，降低對周邊正常組織的傷害，因此特別適用於兒童癌症、乳癌、頭頸癌等需要高度精準治療的癌症。

費用貴一倍 兒童治療成本更高

養和醫院臨牀腫瘤科名譽顧問醫生、臨牀腫瘤科專科醫生羅振基續透露，首名接受質子治療的是女性乳癌患者，該名患者的腫瘤位於左乳房，位置靠近心肺，使用質子治療可以大幅減少對心肺及右乳房的輻射劑量，在成效不變的前提下，治療次數亦從30次減至15次。

養和醫療集團營運總監、養和醫院董事李維文說，質子治療在香港未有先例，估計仍需一段時間測試技術，期望年末可交代個案詳情及治療成效。他補充，質子治療的費用是正常治療一倍，但考慮到幼童好動，治療時要全身麻醉，費用或達1.5至2倍。另兒童的治療準備過程較成人複雜，期望完全掌握技術後，才為兒童患者做質子治療。