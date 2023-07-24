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港聞

港聞二

平台帳戶值156萬 投訴「有入無出」 3內地人應約提虛幣 港遭圍毆

【明報專訊】3名來港處理虛擬貨幣提取問題的內地人，上周二（18日）早上在上水新運路遭多人毆打，3人遇襲受傷，其中兩人送北區醫院治理。其中一名事主余先生接受本報訪問表示，當日是應一名虛擬貨幣平台客服員邀約到案發現場，通知對方抵達後便遇襲。

警方回覆本報查詢表示，本月18日早上9時許，一名31歲內地男子報案，在上水新運路與卓運街交界遇襲，報案人臉及頭受傷，清醒送往北區醫院治理，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」案，交大埔警區刑事調查隊第七隊跟進，初步調查施襲者共3人，與受害人不認識，警方仍在調查犯案原因，暫無人被捕。

Tg群組求助後 帳戶遭凍結

事主余先生向本報表示，去年6月開設一個虛擬資產交易平台帳戶，曾轉入價值約3萬美元虛擬貨幣，當時曾成功「出金」（即提取），但今年1至6月多次「出金」失敗，在Telegram受害人群組上載帳戶資料求助後，他與另外3名同事在該平台上的9個帳戶同遭凍結，涉值約20萬美元（約156萬港元）虛擬貨幣。余表示其後向平台客服員求助，獲邀約來港，對方稱「當面簽字」可取回資金。

平台曾列證監「可疑名單」

余憶述遇襲當日，他與兩名同事由羅湖抵達上水新運路一帶，他向該平台客服員發信息稱「我到了」，對方致電他稱「你等一下我，我安排人過來」，在他再接對方電話之際，一輛銀灰色七人車駛近，穿黑衣及戴口罩的施襲者「沒有任何言語溝通，直接衝過來，跑過來直接揍我們3個人」，過程約6至7分鐘，事後施襲者登上七人車逃去。余說遇襲時背向施襲者，估計涉8至9人，他的兩部智能電話損毁；他受傷一度昏厥，另兩名同行事主輕傷，他與其中一人送院治理，同日出院。

公司處澳洲 不受港規管

翻查資料，證監會去年7月8日將涉事平台載列在「無牌公司及可疑網站名單」，公司地址在澳洲，備註呼籲投資者「如打算在不受規管的平台上投資，務必格外謹慎」；警方「防騙視伏器」則將該平台列為「疑似有伏」。金融界立法會議員陳振英回覆本報查詢，指海外平台不受本港監管，事主要自行承擔風險。

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