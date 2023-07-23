港大學者：煙草應列毒品

去年《施政報告》其中一項關鍵績效指標（KPI）是將吸煙率由9.5%減至7.8%。何世賢預料，盡快實施諮詢文件內的政策，能有效在2025年達到政府目標。他說，若禁止某一日期後出生的人食蔬菜、生果、看戲等屬不合理，但若禁止向他們售賣煙草產品，則是不容許他們傷害自己，故不同意此舉是剝奪人權，「煙草不是一般的產品，不是衣服、皮鞋、食物，這個產品會導致每兩個使用者中，（就有）一個會早死，這是保守估計」。

何又用私家車駕駛者必須戴安全帶、疫情期間禁止沒打針的人堂食等作例子，强調公共衛生沒有絕對的自由。對此，他認為當局有必要將煙草列為毒品，「未能做到是很荒謬的事，煙草毒害市民幾十年，為什麼還不去立法禁止呢？」他建議參考美國規定公營房屋內不許吸煙，以及泰國將家中吸煙視為家庭暴力，列入防止家暴法例。

議員：不宜太極端 憂削選擇權

邵家輝表示，雖認同諮詢文件提出的政策可減少吸煙者人數，惟做法不宜過於極端，舉例罰款可阻嚇隨街亂拋垃圾的人，但若將罰款提高至10萬元就不可接受。對於有意見認為要再加煙稅，他擔心會影響基層市民的選擇權，同時會令私煙問題氾濫，更多人或鋌而走險販賣或購買私煙。

本報向醫務衛生局查詢會否將煙草列為毒品，以及會否參考美國和泰國做法，發言人回覆《控煙策略諮詢文件》正處於諮詢期，現階段不評論。