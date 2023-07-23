港大學者：煙草應列毒品

【明報專訊】醫衛局早前推出《控煙策略諮詢文件》，倡限制向指定年齡層出售煙草產品，惹起爭議。香港吸煙與健康委員會委員、港大公共衛生學院副教授何世賢昨在電台節目表示，絕對有需要將煙草列為毒品，並質疑政府多年來未立法禁止「毒害市民幾十年」的煙草實屬荒謬。出席同一節目的立法會批發及零售界議員邵家輝稱支持減少吸煙者的方向，但認為方法不應過於極端，擔心繼續增加煙稅會引致私煙氾濫。
去年《施政報告》其中一項關鍵績效指標（KPI）是將吸煙率由9.5%減至7.8%。何世賢預料，盡快實施諮詢文件內的政策，能有效在2025年達到政府目標。他說，若禁止某一日期後出生的人食蔬菜、生果、看戲等屬不合理，但若禁止向他們售賣煙草產品，則是不容許他們傷害自己，故不同意此舉是剝奪人權，「煙草不是一般的產品，不是衣服、皮鞋、食物，這個產品會導致每兩個使用者中，（就有）一個會早死，這是保守估計」。
何又用私家車駕駛者必須戴安全帶、疫情期間禁止沒打針的人堂食等作例子，强調公共衛生沒有絕對的自由。對此，他認為當局有必要將煙草列為毒品，「未能做到是很荒謬的事，煙草毒害市民幾十年，為什麼還不去立法禁止呢？」他建議參考美國規定公營房屋內不許吸煙，以及泰國將家中吸煙視為家庭暴力，列入防止家暴法例。
議員：不宜太極端 憂削選擇權
邵家輝表示，雖認同諮詢文件提出的政策可減少吸煙者人數，惟做法不宜過於極端，舉例罰款可阻嚇隨街亂拋垃圾的人，但若將罰款提高至10萬元就不可接受。對於有意見認為要再加煙稅，他擔心會影響基層市民的選擇權，同時會令私煙問題氾濫，更多人或鋌而走險販賣或購買私煙。
本報向醫務衛生局查詢會否將煙草列為毒品，以及會否參考美國和泰國做法，發言人回覆《控煙策略諮詢文件》正處於諮詢期，現階段不評論。