話你知：氫分綠藍灰 「灰氫」不環保最常用

梁國熙解釋，綠氫透過太陽能或風力發電，對水作電解，從而得到氫及氧，過程中幾乎零碳排放，惟因涉及使用可再生能源，故成本較高。灰氫則是通過燃燒天然氣等化石燃料提煉而成，好處是成本較低，生產量高，故是最常用的製氫方法，但燃燒化石燃料會產生二氧化碳等污染物，故並不環保。至於藍氫，則是在生產灰氫的基礎上，額外使用碳捕捉技術將製作過程中產生的溫室氣體回收並封存，以減少碳排放。

梁分析，氫氣燃燒後只產生水，不會產生溫室氣體和其他污染物，故屬潔淨能源，惟只有使用環保的綠氫，過程才是真正「零碳」。

「綠氫」無碳排 涉可再生能源成本高

資料顯示，現時煤氣公司試驗提供的氫氣屬灰氫。

研究氫能及可再生能源發電的港大機械工程系教授梁耀彰稱，要在灰氫之上生產較環保的藍氫，需額外技術程序，生產成本會增加，惟因煤氣中有近50%是氫氣，料所需技術牽涉成本不高，未必會轉嫁消費者。