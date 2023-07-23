政府冀明年展開 業界「未聽過」 氫能重型車試驗暫無申請

明報記者 孫澤芳

政府目標本港2050年前達到碳中和及車輛零排放，2025年或之前公布推動電動公共交通工具及商用車路線圖，並制訂陸上運輸使用氫能的長遠策略。內地去年發布的《氫能產業發展中長期規劃（2021至2035年）》已具體提出至2025年氫能車目標達5萬輛。

工會：貨運未恢復 「滴緊血」無暇環保

跨境貨車需同時配合兩地氫能政策，香港貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手稱，如氫能車有助降低營運成本，相信業界會有興趣，惟由於換車涉及成本，目前貨運量仍較疫前少四成，生意大跌下，不少貨車主「滴緊血，唔得閒諗環保」，且不少車主實際上已想斷供車輛，退出行業，加上業內約三成是個體戶，未必有錢換車。他說未聽聞政府有接觸業界講解氫能貨車應用，估計因業界憂氫能設施配套不足及經濟因素而未有申請，倡當局加強宣傳有何配套，並提供經濟誘因，增加業界信心。

環境及生態局回應本報查詢稱，預計氫能巴士於今年底前試驗，而政府也決定明年展開氫能洗街車試驗，現正做招標前期工作。

學者：重型車符效益 宜主力發展

研究氫能及可再生能源發電的港大機械工程系教授梁耀彰分析，本港土地資源少，加氫站又涉安全考慮，需與民居有一定距離，故從配套角度，本港發展氫能車應以行走指定路線、只需在指定地點加氫的巴士及貨車等重型車為主，從效益上發展重型車亦適合，因加氫時間較充電快，且氫能電池可提供的續航力較電動車高。

陳克勤：內地技術成熟 可供車供氣

民建聯立法會議員陳克勤認為，本港發展氫能車時政府應充當示範角色，首先在洗街車及垃圾車等政府車輛應用氫能，其後再擴至巴士等公共交通工具，最後才是私人市場主導的貨車。他認為貨車多屬個體戶，且不少貨車近年才陸續響應政府換成歐盟六期等標準，估計再換車會對業界造成壓力，業界亦需時對氫能車建立信心。

要換氫能車亦關乎市場有否相關供應。陳克勤說，民建聯本月曾到佛山參觀氫能產業園，內地企業生產氫能車技術成熟，且有興趣以香港作為平台，生產右軚氫能車外銷海外，相信氫能車供應問題不大。至於氫氣來源，他建議本港可從內地購入，料每公斤售約130港元。