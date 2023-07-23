巷里格局具廣府村落特色 團體：倘完全清拆抹滅九龍史

同樣面臨重建的市區寮屋區，還有牛池灣村和茶果嶺村。「香港探古」指出，竹園聯合村是廣府人聚居，牛池灣村和茶果嶺村則是後期來到的客家人聚居而成。黃洪銓表示，竹園村立村時間可追溯至300多年前17世紀末復界之後，梳式格局在當時廣府村落十分常見，每間屋都向同一方向緊密排列，縱橫軸線相互平行，整齊如梳子般。黃特別提到，在縱軸線的尾端，會特別有一兩間建築物凸出，通常是廟宇或祠堂。

「梳式佈局」橫巷狹窄防海盜

黃解釋，清初定居的年代，廣東不時有寇盜和海盜入侵，每次洗劫都有幾百人行動，故不同村落有各自防衛方法，例如吉慶圍有6米高圍牆，而竹園村的橫巷特別狹窄，令盜賊難拿着武器通過，可起防盜作用。後期客家人來到時，海盜問題已減少，且九龍客家村均是雜姓聚居，故牛池灣村和茶果嶺村等客家村不會是如此梳式的佈局。

黃洪銓續說，除了佈局，廣府村和客家村選址亦有分別。較早來到定居的廣府人，能選擇平地面積最廣闊最平坦的地方，周邊亦有農田供耕作，例如新界錦田、八鄉等地，竹園村以前周遭便有大片菜田，後因發展黃大仙區而夷為平地。牛池灣村和茶果嶺村則分別依山和海而建，村落佈局呈線性，且茶果嶺臨近石礦場，是以開採石山作業聚居而成的村落。

另兩寮屋村屬客家村 佈局選址有別

黃洪銓認為，歷史並不止存於歷史博物館，而是存於街道鄉市之間，每條村都有各自故事和特色，若能從整個地理區域看，有助更了解村落前世今生。

（城市保育）