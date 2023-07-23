市區寮屋區重建 竹園聯合村率先年內動工 民間團體稱300年歷史

有居民收通知 明年下半年須搬

發展局回覆本報查詢稱，竹園聯合村的法定改劃程序已完成，今年下半年起分階段展開工程，因應竹園聯合村部分範圍不涉及收地及清理，工程將率先展開。整個項目預計可提供約1500個公營房屋單位，2029年起分階段落成。據了解，若收地工程2024年如期進行，工程或有望比原計劃快。

局方：先動不涉收地範圍 收地順利或早竣

甫進村子，如進入迷宮，淺窄走廊約只容得下兩個身位，經過一些臨時搭建物後便看見樓高兩層、以青磚砌成的中式古屋。本身是建築師的「香港探古」創辦人黃洪銓表示，竹園村由林氏所建，是清初恢復邊界後在九龍最早返回定居的3條村落之一，目前只剩下衙前圍村及竹園村，林氏祖先在九龍定居時間更可追溯至宋代。

九龍最早3村之一 30年代產絲綢受歡迎

黃說，竹園聯合村曾有「廣隆安」染布廠和曬布場。翻查資料，「廣隆安」早於1930年代已開始經營漂染布疋生意，後人譚氏稱其出產上乘絲綢，廣受本地市場歡迎，有「黃大仙綢」美譽，惟隨着50年代工業機械化，人手工作坊相繼淘汰。

黃洪銓和團體成員與記者走到「廣隆安」染布廠舊址，巷裏現還留有一塊花崗石製成的「碾布石」及幾間相連古屋，其中一間牆身以青磚砌成、麻石為基座，他們估計當時能以青磚蓋屋的人，可能是講究審美的廣府人，因工序繁複，物料亦相對矜貴。他們稱一間青磚屋牆上左右有一對立體動物灰塑，但因失修難以考究是什麼動物。

除青磚屋，也有麻石屋。黃洪銓指着兩所兩層高的金字頂中式屋，稱其外牆均為麻石砌成，可看出左邊一間的瓦片屋頂和其兩開間立面，他說古代中式建築若夠大會建成雙開間，在右邊的開間是凹入式屋宇入口，估計是戰前建築。他續說，九龍以往盛產麻石，這種麻石屋在九龍村落均可見到。

有屋設懸臂露台 團體：倘在新界或已評級

走出窄巷，有一幢兩層淡白色大屋，黃洪銓稱該屋正面設有懸臂式露台及山形牆裝飾。他解釋，懸臂式露台一定是採用鋼筋混凝土，是當時較西式和新的物料，直至戰後鋼筋混凝土被廣泛使用，人們不再用石頭和青磚建屋。他說，這類設計一開始是在市區流行，後來新界的屋仿效，這樣的屋如在新界很可能已有歷史建築評級。

村內土生土長的李村長表示，在村度過的童年相對簡樸，「都係大家姊帶住細佬妹嗰啲㗎啦」，雖家境普通，較其他小朋友少玩具，但會玩跳飛機、橡皮繩、公仔紙等傳統兒時玩意。

村長不反對發展 盼爭合理賠償

李村長說，現時村內原居民只有他們李氏和紗廠「廣隆安」後人譚氏，村內原先的大宗族已「零零碎碎」，現在大部分都是租客，估計有50至60戶。他對拆村雖有不捨，但與其他居民普遍都不反對發展，不少居民希望盡快「上樓」，自己最想為原居民爭取合理賠償。

明報記者 李淑瑤

（城市保育）