暑熱警告甫撤再發捱批 勞處：已調整 工聯調查：半數受訪者稱公司沒按指引設休息

勞工處稱，今年5月15日實施暑熱指數至7月14日期間，共約7300次巡查，發出逾460個警告予相關持責者，敦促他們採取適當預防措施。

工聯職安健協會早前就勞工處早前推行新的《預防工作時中暑指引》和工作暑熱警告，向逾800名工友做問卷調查，近六成受訪者曾在工作時感到疑似中暑的不適症狀；約一半受訪者稱公司沒根據工作暑熱警告的指引為員工安排休息時間或有遮陰的地方小休。

今年6月2日天文台曾發極端酷熱天氣提示，同日勞工處在不足5小時內三度發出黃色工作暑熱警告，兩次取消及再發警告分別相隔10及20分鐘。工聯職安健協會主席林淑儀認為，勞工處當時「彈出彈入」發出黃色暑熱警告，對僱主安排有所不便，望勞工署檢討並簡化指引。

工聯質疑全港僅兩監測站 促立法代指引

協會副主席葉偉明表示，目前全港只有兩個暑熱指數監測站，不足以全面反映不同區域暑熱情况，望政府增設監測站讓僱主能按照情况與僱員協調。他續稱，政府應積極考慮以立法替代指引，並規定僱主需就暑熱情况為僱員工作環境評估風險，亦必須將評估結果及將採措施告知僱員以便遵從，保障僱員生命安全。翻查資料，上月初勞工處發出黃色工作暑熱警告期間，中大一名負責窗邊唧膠男工人於棚架工作時疑中暑昏迷不治。

勞工處：最少維持一小時 重發不影響時效

勞工處昨回應稱，「工作暑熱警告」於實際運作上會在發出後最少會維持一小時，而勞工處的《預防工作時中暑指引》所建議的工作與休息安排亦是以一小時為基礎。該處解釋，雖然警告取消後，技術上確有可能出現因「香港暑熱指數」再度上升而在短時間內重發警告，但不影響警告生效時段內按每小時需要實施防暑措施的可行性。