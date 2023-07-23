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拒放行救護車保安停職 消防：如懷疑違例會查

【明報專訊】將軍澳一名女保安員上周三（19日）晚上拒絕開閘讓救護車駛入屋苑，引起住戶不滿，救護員需徒步前往救援。屋苑管理處回應傳媒時稱，該名保安已被停職。消防處表示，如懷疑有人違反消防條例，會就事件展開調查。

控制室要求救護員用另一出入口

事發上周三晚約10時。facebook流傳片段所見，兩名住戶在富寧花園近將軍澳醫院閘口，與一男一女保安員爭論開閘問題，女保安多次以粗言辱罵住戶，男保安則嘗試調停。片段拍到一輛救護車停泊在閘外。拍片者表示，當時救護員要求保安開閘，男保安首先詢問控制室，控制室要求救護員使用坑口村迴旋處出入口進入屋苑，其後控制室女保安要求救護員步行入內，又稱「4座咁近，行入去啦」，救護員遂徒步推擔架牀到第4座。

當區區議員兼富寧花園居民陳耀初稱，事發後曾與屋苑管理處溝通，對方表示事態嚴重，已訓示所有保安人員，並會就涉事員工作內部跟進。陳稱在屋苑居住23年，從未見過涉事鐵閘打開，據管理處表示，該鐵閘只會在維修或緊急情况才打開讓車輛進出；每名保安身上都有全屋苑鎖頭的鑰匙，因此不存在沒有鑰匙無法開鎖的情况。

陳稱，通常救護車會取道集福路近坑口村迴旋處進入屋苑，但最近晚上集福路及影業路一帶有道路工程，可能導致塞車，救護車可能因此轉用將軍澳醫院對開閘口進入屋苑。

阻消防救護可囚6個月

消防處表示，當時救護車抵達近寶寧路的緊急車輛通道，發現閘門上鎖，保安人員未能即時開啟閘門，救護人員立即帶同裝備徒步前往現場。病人經初步檢查及治理後情况穩定，由救護車送往將軍澳醫院治理。處方又稱，任何人如在沒有合理辯解的情况下拒絕、阻撓或阻延消防處人員執行職責，會被視作違反《消防條例》第27（1）條，一經定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。處方表示，如懷疑有人違反以上條例，會調查事件並採取適當行動。

相關字詞﹕救護車 富寧花園

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