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港聞二

雙非兒棄急症室 母返內地 教子向護士稱被遺棄 警循虐兒調查

【明報專訊】油麻地廣華醫院急症室前日發現一名被遺棄的12歲男童，警方昨日發稿尋找其家人。據悉男童為「雙非兒童」，在港出生後長期居於內地，上周二（18日）隨母親來港，其母曾教他向醫院護士稱被遺棄，她遺下男童在急症室後返回內地。警方已聯絡到男童母親，會循虐兒方向調查。

警已聯絡母親 男童暫交社署

警方前日下午約12時40分接報，指一名12歲男童在廣華醫院急症室內徘徊。該男童名為陳泓儒，身高1.45米，體重約35公斤，瘦身材，尖面型，蓄短黑直髮，被發現時戴黑框眼鏡，身穿深藍色短袖上衣、卡其色短褲及黑色涼鞋。警方表示，男童沒有表面傷痕，案件交油尖警區跟進調查，據悉將為男童安排保護兒童令。警方呼籲，男童親人或有資料提供的市民可致電3661 9515聯絡油尖警區人員，或電郵至ymtdiv-rr@police.gov.hk。

社署回應稱，該男童並非社署社工跟進的個案，目前已獲安排接受由社署提供的臨時住宿照顧服務，地區綜合家庭服務中心會繼續跟進其福利需要。社署表示，一般而言，若發現被遺棄兒童，會盡力按所得資料聯絡他們的父母、監護人或親友，在可行情况下，社工會致力協助安排有關兒童與其家人或親屬團聚。如沒有合適的親屬照顧兒童，社署會考慮其他可行安排，包括領養。

偕子江西乘高鐵來港 赴醫院「求醫」

據了解，被遺棄男童為「雙非兒童」，父母皆為內地人，男童在港出生後返回內地居住，持有香港身分證，健康及智力正常，在港沒有親人或朋友。據悉，其母上周二帶男童從江西省南昌市乘高鐵來港，入住佐敦道15號4樓嘉應賓館3日。前日清晨5時，母親帶男童到廣華醫院求醫，稱男童肚瀉及咳嗽，又教男童向護士稱被遺棄，其後離去。醫護人員在登記資料、男童準備見醫生時已未能找到其家人。

賓館得悉棄兒致電查問 母覆「沒事」

嘉應賓館負責人陳女士向本報稱，男童與家人上周二晚上11時許抵達賓館，當晚自己已回家，由其兒子安排他們入住4樓N室，原打算翌日再為他們登記入住，但他們早出晚歸，一直未曾見過他們及補回資料。陳說，雙方透過微信聯絡，對方原要求付月租7000元，最終改為日租，每日租金300元。至前日約凌晨3時，男童母親退房，並以微信支付租金。

陳稱，警方前日曾帶同男童到賓館調查，她此時才首次見到男童，並得悉他被遺棄。陳曾致電男童母親，詢問為何男童「會喺警察度」，其母表示「沒事」。現場所見，賓館4樓N室分3間房，有N室租客稱對男童一家沒有特別印象。

相關字詞﹕雙非 遺棄兒童

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