今隨特首訪東南亞 港企盼拓衛星市場

訪問團今日先到訪新加坡，周二（25日）轉往印尼首都雅加達，周四（27日）到馬來西亞首都吉隆坡，其間會見各國官員、商界，包括明午與新加坡總理李顯龍會面。除了多名港府官員，訪問團成員包括30多名商界代表，據了解包括港鐵主席歐陽伯權、廠商會會長史立德、立法會議員邱達根及民建聯黃英豪等。

香港航天科技集團正發展衛星製造業務，集團聯席主席林家禮出發前表示，印尼和馬來西亞對民用衛星服務需求大，舉例兩國均積極發展智慧城市，衛星亦可用於防災、農業、水文等範疇，期望拓展東南亞市場。他說此行將主力接觸當地從事基建發展、製造業等企業，亦會探討與當地政府和大學合作研究。

林說，集團現時在香港設生產線，預計每年可生產約200枚衛星，他相信未來最大的生產地會設在東南亞或中東。內地部分航天科技企業面臨美國制裁，對於到東南亞發展是否旨在突破封鎖，他多番強調集團為民營公司，沒有國防和軍事相關業務，加上團隊成員來自不同國家，相信不會被制裁。

香港內地投資多 料帶來仲調生意

政府一直想鞏固香港作為亞太區國際法律及爭議解決服務中心，身兼律師會理事的岑君毅日前表示，盼藉今次外訪向東南亞國家推廣香港的法律制度及爭議解決服務優勢，鼓勵東盟企業選擇香港作仲裁調解中心。他說去年香港和內地企業在新加坡、印尼、馬來西亞等地區有過千億美元投資，相信若能把握機遇，將為香港帶來不少仲調「生意」。

岑稱，香港正申請加入「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP），其成員涵蓋東盟10國，香港作為中國唯一實行普通法的司法管轄區，具跨地域經驗的法律及爭議解決人才，有信心為亞太區內外提供專業的法律及爭議解決服務。