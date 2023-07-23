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余華講座萬人報名 臨時加一場 稱寫醜陋仍要發現美好 「讀《一九八四》仍見希望」

【明報專訊】香港書展昨日第四天在會展舉行，主辦單位貿發局今年繼續與《亞洲週刊》及《明報》合辦「名作家講座系列」，其中內地著名作家余華昨以「文學自由談」為題主講座談會。該講座網上預約早於一周前宣布額滿，約1萬人報名，場內約3000個座位早在講座開始前至少15分鐘爆滿，貿發局臨時將講座分成兩場，讓更多人參與。余華在講座談其作品、對文學及青年的看法，認為文學最基本的事情「還是要與人為善」，人類賴以生存的就是「人所擁有、動物沒有的同情和憐憫之心」。

余華說，所有偉大作家都有一個共同點，「他們所寫的是醜陋也好、消極也好，他們最終給我們的都是一個積極的、美好的信號，傳達到我們的感受之中」。他說作家可以寫人醜陋一面，但同時要在當中發現美好，舉例即使從英國作家歐威爾（George Orwell）的作品《一九八四》，他仍能從中讀到希望。

澄清無神論者 稱《聖經》偉大文學

余華以往回答讀者提問曾開玩笑說「希望做《聖經》的作者」，他昨澄清自己是無神論者，但認為《聖經》是「非常偉大的文學作品」，舉例當中有故事提到一名富有的人外遊時委託僕人管理財產，其間派多名僕人回家收租均被殺，他仍未懷疑對方背叛自己，是將人「難以置信的善良」寫了出來。

談面對束縛 「應交青年找自己的路」

有台下讀者問余華，年輕人該如何面對束縛，他說「你們最清楚你們該怎樣做」。他分享自己年輕時，父輩總愛指導他，「我是很反感的」，上一代經歷與下一代未必相同，「你們所經歷的我們也沒有經歷過，所以我們來告訴你們怎麼做，我們是錯」，認為應交由年輕人找自己的路。

余華說曾在作品《兄弟》結尾說到「窄門」，另昨又提到社會學家馬克思提及「要走崎嶇的小路才能找到真理」；他認為人在年輕時千萬不要去走「窄門」、「崎嶇的小路」，而是應先走寬廣大路，到累積一定能力後，「覺得自己可以走一走獨木橋、崎嶇山路了，才去走」。

因出席人數眾多，講座原由下午3時至4時半舉行，主辦方臨時將講座分成兩場，讓更多人入場，首場提早4時前完結，但部分人在工作人員多次勸喻下仍拒絕離開，有人以普通話高呼「不公平」；亦有人用兩臂展示交叉手勢。經擾攘逾半小時後，第二場才正式開始，最終近傍晚6時才結束。內地人陳先生稱有提早上網預約，並提早一晚從深圳赴港，最終未能在第一輪進場，質疑主辦方安排失當。

安排捱批 貿發局：已通知先到先得

貿發局回應本報查詢稱，部分講座報名十分踴躍，一如以往活動須事前登記，大會亦預先通知已登記的讀者「要按先到先得方式進場」。局方稱已採取機制應變，包括轉換更大場地及安排網上直播，並衷心感謝余華即時在活動後加開場次，讓現場有預先登記的書迷可參加他的講座。

明報記者

（香港書展）

相關字詞﹕余華 名作家講座系列 香港書展2023

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