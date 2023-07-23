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數碼公司老闆樂聘用：精神復元人士「如傷風好番」

【明報專訊】精神復元人士投身職場，難免需時適應。數碼系統公司老闆劉融澤2018年起聘用精神復元人士，曾有過度活躍症同事每日返工都會拍枱、有人群恐懼症同事要「傳紙仔」溝通；曾有其他員工因家人介意而辭職，但劉認為精神復元人士與普通人沒有大分別，工作能力甚至比一般人強，其中一名曾患思覺失調的同事已現晉升為主管。他盼社會和僱主摒棄對精神復元人士的標籤，「情緒病唔係傳染病嚟，佢係可以康復㗎。」

公司主管Terry是精神復元人士之一，他中學時因讀書壓力確診思覺失調，康復後曾從事運輸和飲食等行業，至4年前才入職此公司。他負責帶領的6至7個同事，有數個是精神復元人士，老闆劉融澤希望他以過來人的身分幫助同事適應工作，「佢會有個心態係，我曾經都經歷過呢個階段，佢同啲同事相處會有耐性。」曾受失眠困擾而確診思覺失調的謝小姐，入職一年多已由文件分類等簡單工序，至目前能獨自操作機器掃描典籍。

讚工作能力佳 曾患思覺失調員工升主管

精神復元人士與一般員工相處上一旦出現困難，身兼精神健康諮詢委員會成員的劉融澤便會出言協助。他說曾有一個患過度活躍症的員工每天工作期間會偶爾「拍枱」，亦有一個患人群恐懼症的員工上班時不發一言，必須「傳紙仔」與同事和主管溝通，起初其他員工也未能接受，後來他向員工解釋精神復元人士沒傷害性，不會影響工作能力，只需少許特別安排，「身邊啲同事做咗咁上下都適應到同佢哋相處。」

劉說曾有員工因家人介意他與殘疾人上班而辭職，反映社會仍有歧視。劉稱，聘用精神復元人士需思考更多細節，如試用期內要額外花3周教導他們工作內容，另需按醫生的個別建議調整他們的上班時間，如公司現有3名精神復元人士不能「返足8個鐘」，亦有人每星期只能上班3天，惟他認為對公司的影響不大，「（他們）好少話跳槽，佢哋只係需要一份穩定嘅工作。」劉融澤2018年起聘用精神復元人士，現時公司約100人，其中8人是精神復元人士。

勞工處現時雖有政策協助精神復元人士就業，劉認為社會對他們仍有偏見，「好多公司話會請復元人士，但好多時候都係請一兩個，相對上數量都係偏少。」劉說復元人士工作大多很專心，有些還擁高學歷，建議僱主不要抱另類眼光，應視康復者為正常人，「佢哋只係同普通人有少少差別，嗰個差別就當佢係患咗傷風感冒好番。」

相關字詞﹕職場 精神健康諮詢委員會 精神復元人士

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