醫局手語傳譯年均逾千次服務 人員須培訓考核

團體稱手語系統不統一 無官方考核制度

慈善組織「龍耳」經常為聾啞人提供義務陪診手語翻譯，創辦人邵日贊指出，現時手語傳譯員沒有官方考核制度，而且手語系統不統一，概念詞只能以形象表達，例如「自殺」，可以用「跳樓」、「刀鋸頸」的手勢表達；有時同一手語或有多種意思，例如「尖」的手語亦可解作「盲腸」。所以手語傳譯很大程度依賴傳譯員經驗及應用手語頻繁程度，「好少人識手語，求其（做）都無人知」。

翻譯有多準確亦取決於手語傳譯員和聾人的關係，邵舉例「是/係」的手語在香港、台灣和大陸均有不同打法；人名亦只有熟悉人士才會知道其手語傳譯。他說，傳譯員或要花時間理解服務對象背景，如他是否在內地長大，才能作正確詮釋。

另外，據邵日贊了解，現時手語傳譯員大多有全職工作，不會無故扔下自己的工作去提供緊急傳譯服務。

緊急時傳譯平均一小時內到達

本報詢問「香港翻譯通服務」挑選傳譯員的準則，獲告知應向醫管局查詢。醫管局則表示，根據局方與服務承辦商的規定，手語傳譯員入職前接受與醫療傳譯有關的培訓，通過考核及面試才獲聘任，承辦商又會定期及突擊檢查，以提升人員傳譯技巧及醫療知識，確保服務質素，使病人得到適切的醫療服務。

另外，醫護人員會按每宗個案需要或病人需要，提供手語傳譯服務；如遇緊急情况，傳譯員平均於一小時內到達現場提供協助，亦可以視像方式提供服務。

實習記者 梁彥諾 明報記者 湯璧瑜