聽不到的呼救，你看到嗎？ 聾啞父入院無傳譯出院自殺亡 女：盼醫療制度改變

明報記者 湯璧瑜

事主鍾志強（終年58歲）於2020年4月21日入住葵涌醫院，5月6日獲准出院，翌早被發現於寓所墮樓身亡。Eva為家中獨女，母親2017年猝逝時，Eva是應屆文憑試考生，因遭逢變故翌年重考，最終入讀語言學系，3年後父親自殺，她的學習計劃再度中斷。

女兒自責無阻止父親出院

「如果冇行錯一步 結果會否唔一樣？」

Eva眼中的父親不擅表達，但為了家庭辛勤工作，早出晚歸，十隻手指頭因長期洗碗而染上灰甲。她記得父親患病前積極樂觀，間中會參與馬拉松比賽，家中亦擺放了他轉職清潔工前獲得的最佳員工相片，「人係求生，想像唔到當時嘅佢承受緊幾大嘅痛苦而選擇結束自己嘅生命」。

她無法忘記父親在出院那天告訴她欲安樂死，爸爸用手指着太陽穴皺眉，表達思緒十分混亂。不過這手勢另一種解讀是「知道」，Eva因此無發現父親曾萌死念。她一度自責無阻止父親出院，「我都諗咗好耐，如果我冇行錯邊一步，個結果會唔會唔一樣？」

為了還原真相，Eva用了3年時間，曾與姑姐二人約主診醫生開會當面對質，兩人亦嘗試申請法援又碰壁。為了死因聆訊，姑侄兩人負擔6位數的訴訟費。這些年Eva一直控制情緒不讓自己發泄，至死因研訊日期敲定，重新翻閱醫療文件又再憶起傷痛，每晚都不能入睡，才發現自己一直未能放下。她自言性格內斂，不擅於面對群眾，但有感父親生前無法替自己發聲，為了找出真相，她決定面對傷痛，「不論誰對誰錯，只要將事實講出嚟就冇問題。」

手語結構不同口語 傳譯員角色重要

家屬在聆訊時爭議院方提供的手語傳譯服務是否充足、醫管局傳譯員的能力是否達標，惟陪審團的建議最終無觸及。任職註冊護士的姑姐Candy稱感到失望，直覺疑惑未解。另外，聆訊期間葵涌醫院主診醫生多番提及診斷事主時，以紙筆與他溝通。Eva說外界對聾啞人士的最大誤解，是以為用紙筆足以溝通。對某些聾啞人士而言，手語是他們的母語，但手語的句子結構與口語有異，而且某些概念如「妄想」無統一的手語，聾啞人未必理解。Eva強調，手語傳譯員對聾人發揮重要角色，最理想是找與病患者相熟的人士代為翻譯，相信溝通效果更佳。

未來或當全職手語傳譯 盼社會包容隱性族群

現時Eva尚餘一個學期便畢業，對未來是否要展開民事索償，她有點卻步，在法律層面而言，她覺得「可以做的事已幾乎做完」；個人而言，因着父母生前遇到的限制，她有意任職全職手語傳譯員幫助其他聾啞人士，希望社會更包容這批「隱性族群」，亦盼醫院制度和機制改善，避免同類事件再發生，只要「大家（對今次事件）有回應、有反應，我都會覺得係值得。」

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