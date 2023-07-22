官指躁鬱易波動 包致金侄女刑毀緩刑

官：有案底沒悔意

被告Amina Mariam Bokhary （圖）原被控兩項刑事損壞罪及一項盜竊罪，受審後裁定其中一項刑事損壞罪成，涉案日期為2022年12月14日。辯方昨日進一步求情稱，被告過去半年等待結案的日子猶如「噩夢」，她曾因案被還押小欖醫院，亦對家庭關係造成損害，已受到應有的懲罰，她若即時獲釋，便能重建新生。

裁判官王證瑜判刑指出，本案案情嚴重，被告將有一定重量的花盆從單位擲下，擊中私家車的擋風玻璃，損失約6.4萬元。裁判官續稱，被告過往有類似定罪紀錄，另曾因駕駛相關罪行入獄。

她審訊後被定罪沒有悔意，即時監禁能反映罪責，遂以監禁兩個月為量刑起點，沒有其他減刑因素。

人際關係文化差異影響情緒

裁判官同時考慮到被告的精神和心理報告，指她有數個壓力來源，包括家庭等人際關係、不適應香港的文化差異，加上她的抗壓能力低，傾向以較激進的方式解決，情緒易受波動，本案發生後她一度還押，因而更沮喪。裁判官接納本案源於家庭糾紛，事後已向事主賠償，重犯機會中下，再綜合被告的心理狀况，決定判處緩刑。

翻查資料，Amina曾涉刑毀、襲警、襲擊、醉駕、藏毒等，分別被判罰款、社服令、感化等。2019年她因停牌期間駕駛及車輛無第三者保險，被判囚6周及停牌半年。

【案件編號：ESCC 2524/22】