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港聞

港聞二

有書商銷情如疫下 有作家稱勝去年 指市民慣減夜生活 延開放時間無助銷情

【明報專訊】今年第33屆香港書展昨踏入第三天，開放時間延長一小時至晚上11時。昨日書展會場人流頗多，至晚上9時會場仍有不少書迷。有書商職員表示，銷情與去年新冠疫情期間相若，認為疫情下市民習慣減少夜生活，「消費少咗」，延長開放時間的夜場對銷情未必有幫助；亦有作家表示，今年銷情較去年多了「不止一半」，首兩天銷情已超越去年整個展期合計，他認為與政府取消防疫措施及近期派發電子消費券有關。

本報記者昨午3時起到書展1樓觀察，人流頗多，但不算太擠擁，市民仍可自由穿梭每個攤位。不少市民及家長攜帶行李篋及手推車到場「掃貨」；至晚上9時，仍有不少書迷在逛書展。

昨人流頗多不算擁擠

有客攜行李篋「掃貨」

神州舊書文玩有限公司專門售賣舊書，職員鄧女士表示，人流較去年減約10%，「我哋呢個攤位冇少嘅，出面經過嘅行人少咗啲啫」，首3天銷情與去年相若，因此要減價促銷，形容是「要錢唔要貨」。她說本身對銷情沒有特別期望，「冇乜信心，但我哋呢啲買舊書，唔係啲咩暢銷書」。對於昨日書展延長開放時間，她指疫情前會加開至凌晨12時，認為時間延長對銷情總有幫助。

二手書商稱人流少去年10%

展商「Publishers Marketing Ltd」主要售賣英文小說，職員謝先生亦認為今年人流與去年相若，「好似仲冇咁迫」。不過，他認為開放時間延長對銷情幫助不大，「𠵱家啲人都早咗返屋企，夜生活消費少咗」，情况或與疫情有關。他說目前銷量「keep（維持）到」，消費者中有一半人以電子工具支付。

有「香港網絡鬼故之王」之稱的作家「沙士被壓」則表示，今年銷情較去多「不止一半」，認為與政府取消防疫措施及派發電子消費券有關，「頭呢兩日已經好過上年」，對未來數日銷情感到樂觀。被問到疫情會否令市民習慣提早回家，他認為市民是因「冇掟去」而提早回家，「冇嘢做咪返屋企」。

「鬼故王」料消費券助銷情

市民林先生昨日和女兒前來購買3本衛斯理作品，他表示十分喜歡看書，希望將閱讀書本的價值薪火相傳。他今次是首次到書展，以往因怕擠擁而未有到場，「鍾意書但唔鍾意多人」，現在由於女兒開始長大，因此一家人入場買書。他認為場內人流可以接受，逗留時間由太太決定，但可能會「睇完先返屋企食飯」。

中學生胡同學及鄧同學昨日結伴到場，胡稱今次主要想買小說及教科書，預算金額為1000元，他說近4屆書展都有入場，今年人流不算差，但亦不太擠擁，打算逗留到晚上9時便離開，表示「我唔鍾意行夜街」。

明報記者

（香港書展）

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