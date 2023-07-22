「7．21」4年 女子展「堅持到底」毛巾被捕

同行者助收拾同被拘 涉行為不檢

警方據過往經驗及風險評估，並因應情况及行動需要，昨調派適當人手以維護公共秩序及安全。截至昨晚9時，警方於港鐵天水圍站、元朗站及元朗市中心一帶共拘捕8男2女，介乎21至65歲，涉嫌公眾地方行為不檢、在公眾地方管有攻擊性武器、管有第一部毒藥、非法入境及欠交罰款而被通緝等罪行，全被扣留調查。

昨午5時半，元朗站外交通交匯處外數輛警車停泊，約20多名警員駐守，截查部分市民及搜查隨身物品，包括「王婆婆」王鳳瑤。她拿出英國國旗及黃傘，又在白紙用紅筆寫上「白恐」，再舉起卡紙與4隻手指，大喊「五大訴求，缺一不可」。她稱警方警告她若揮動旗幟及舉傘便拘捕。

晚上約7時，3名市民在元朗公共交通交匯處被截查，有人一度被警告阻差，之後獲放行。其中一名女子向傳媒展示一張曾被警員搜出、寫有「堅持到底」的黑色毛巾。同行女子協助該女子收拾之際，多名警員隨即包圍兩人並拉起封鎖線。數十名警員之後把兩人帶上警車。現場一度有逾半百警員戒備，包括反恐特勤隊。

昨晚8時，社運人士雷玉蓮在警員前踱步，來回4次，途中雙手合十。她稱踱步是為了悼念，「4次即係代表4年，我哋唔會忘記4年前發生嘅事」。