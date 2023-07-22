何桂藍：料DQ未料違法 稱國安法用字未如兩辦譴責嚴重

「港人怨恨政府 毋須受人促使」

新東協調會議於2020年5月初召開，前民主動力總幹事黎敬輝的紀錄指出，何桂藍曾表示「如以《基本法》條文作出DQ，必引起大迴響，故綱領更激進較好」。何昨回應稱紀錄不太準確，解釋由戴耀廷草擬「積極運用」基本法權力的句子並無承諾否決財案，「跟基本法抄出嚟咁滯」，若因此DQ會引起坊間反應。但她覺得「積極」有「褪」的感覺，故支持採取「會運用」字眼，最終會議沒投票通過。

同年5月底，中央宣布《港區國安法》將實施。何桂藍指出，其後頒布國安法罪行條文列出「嚴重干擾（政權機關）」用字，意思沒兩辦曾以「癱瘓立法會」形容民主派在議會作為般嚴重。何又認為，大陸法例可胡亂詮釋，她憂慮議員盡責審議都會犯法，她從無想過在議會按下反對掣都算干預，因投票連議會抗爭算不上。

曾思離港 原料國安法予DQ藉口

何桂藍憶述，6月見到國安法公布後，首先想到「要走（離港）就𠵱家好走，唔係可能一世都走唔到」，其次則認為「佢哋（政府）終於可以搵到DQ晒全世界嘅理據」。何除決定不離開香港，她根據內地對政治犯以言入罪來判斷，自己已發表很多「會瀨嘢」言論，「避都無用」。何自言是「怕死」的港人，不會進一步講未提過的激進說話，她估計表明反對國安法會被DQ，但作為支持民主的人不反對是「自相矛盾」，於是當晚發帖表態。

驚訝戴稱不用簽協議 料怕DQ

對於戴耀廷宣布參選人不用簽署協議文件，何供稱非常驚訝，她認為問題在於太害怕DQ，戴草擬的句子只確認基本法賦予立會的權力，沒表明必然否決，「有乜理由去參選立法會，但連立法會有咁嘅權力都唔敢確認？」何說非常不認同，並簽「墨落無悔」聲明以示敢於公開立場，若她被DQ，則是政府不容許承認立會有權以否決預算案爭取訴求。

對於「墨落」聲明列有會運用立會權力，議會非抗爭終點，何稱否決預算案無法直接迫使特首回應五大訴求，須視乎特首會否解散立會等，最多只能施壓。她認為民主派需向選民解釋，會否因不合理的DQ紅線「無底線褪後」立場，故重視聲明。何自知被DQ機率高，但仍繼續參選，抱持「做得一日得一日」心態，冀以候選人參與公共討論；當時港人無法以遊行表達反對，故選舉是另一途徑表明不接受國安法。

何桂藍提及，戴耀廷「攬炒十步」的第一步未開始，第八步的國安法已來臨。對於戴甚至計算「40+」，何覺得「我哋呢啲凡人無辦法理解，戴耀廷覺得咩係可能，咩係無可能」。對於有政黨參選人或因聲明感受壓力，何認為壓力不是直接源於抗爭派，而是較多選民不認同「無底線退讓」，參選人有其政治判斷，若說成其他人「夾你」或「逼你」，只是抽空了選民意願。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）