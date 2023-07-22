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港聞二

李重申高度關注排核水 日領館促收回禁令

【明報專訊】特首李家超昨日與日本駐港總領事岡田健一會面，表達對日本福島核污水排放計劃的高度關注。政府早前宣布，一旦日方啟動排放核污水，會即時禁止日本10個都縣水產品進口。日本駐香港總領事館昨晚發聲明稱，岡田健一對港府決定極度遺憾（extreme regret），強烈要求港府收回決定。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，現時本港日式餐飲業的整體生意額下跌約三成，不少餐廳擔心面臨結業風險。

黃家和：日式餐飲整體生意跌三成

環境及生態局長謝展寰本月12日宣布，若核污水一旦排放，本港會即禁止東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野及埼玉10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽、海藻。此外，食安中心會加強檢測日本進口食品，並已於上月中起擴大至檢測所有日本進口的水產品及相關加工食品。

總領事館聲明回應稱，國際原子能機構（IAEA）本月7日發出評估報告，認為日本核污水排海計劃符合國際安全標準，對人類和環境的放射性影響微不足道（negligible impact）。總領事館又稱，日本政府至今已多次向港府提供有關日本食品安全的資料和解釋，呼籲以科學證據為依據，盡早取消對日本食品的進口限制，為維持日本與香港的良好經濟關係，未來會持續向港府解釋有關事宜，強烈要求收回有關措施。

黃家和表示，過去數周不少進口日本食材的供應商和食肆都嘗試從東南亞、歐洲、內地等尋找替代品，但始終未及日本水產的高質素，加上短期內從其他地區購入大量水產，將大大增加成本。黃稱，日本2011年3．11震災當時本港日式餐廳生意額下跌八至九成，不少支撐不住而結業，他擔心今次亦將有不少餐廳面臨經濟損失。

相關字詞﹕環境及生態局 謝展寰 黃家和 日式餐飲 國際原子能機構 日本駐香港總領事館 岡田健一 李家超 核污水

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