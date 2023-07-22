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港聞

港聞二

未滿「合資格消費」者 八達通公司短訊提醒

【明報專訊】第二期2000元消費券自本月16日起可領取，有以八達通領取者因「合資格消費」累積額未達3000元而未能領取。八達通公司昨起向未符合累積消費額的登記人發短訊提醒，政府亦稱市民須於本月底或之前達到累積總額方可於下月16日領取消費券。有市民收到短訊後到旺角始創中心的消費券計劃秘書處查詢，有長者尚欠2.3元「合資格消費」，職員教他到港鐵站「攞番佢（2.3元）出嚟先」。

有人差2.3元 秘書處教港鐵站拿出

楊先生本月16日用八達通領取消費券不果，收到短訊稱尚未達3000元「合資格消費」後感奇怪，反問「（我的八達通）用剩兩個幾你話未用晒？」遂到消費券計劃秘書處詢問。消費券計劃秘書處職員告知尚欠2.3元「合資格消費」，教導他可到港鐵站將八達通卡內2.3元全數拿出，然後再增值，便可於下月16日領取第二期消費券。

楊先生稱：「我個八達通幾時都有錢㗎嘛！無理由無錢㗎嘛！咁你搭車都要錢。」故八達通用剩2.3元，未達3000元「合資格消費」。楊告知記者尚欠2.3元「合資格消費」，身旁另一女士隨即稱「我差5毫都唔得！」楊到秘書處查詢後，笑稱「我𠵱家就去（港鐵站）攞嗰2.3（元）！」

穆婆婆同樣收到信息後來秘書處查詢，稱自己「蒙查查」不清楚用了多少「合資格消費」。她昨天未能在港鐵站補貼領取站領取消費券，詢問港鐵職員卻未獲協助，只向她稱「你去撳機（補貼領取站）啦！」其後在場其他長者着穆婆婆去秘書處查詢。穆其後得知尚欠400多元「合資格消費」，「啲錢好快（用完）啫，買下餸就無」。

消費券計劃秘書處工作人員提及，秘書處周一因颱風暫停開放，之後數天有較多市民前來查問，昨天查詢人數已回落。

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