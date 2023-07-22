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施政報告諮詢 擬採去年相若形式

【明報專訊】特首李家超早前宣布，本月內將就任內第二份施政報告諮詢公眾，但未公布確實日期及形式。據了解，今年諮詢形式相若去年，包括舉行地區諮詢會。他昨在社交平台發布短片，透過訪問受惠政府政策個案，回顧過去一年工作，包括打擊衛生黑點、推出共創明「Teen」計劃及擴大醫療券適用範圍。

去年辦30諮詢會 兩場地區

翻查資料，去年施政報告的公眾諮詢於7月25日展開，舉辦約30場諮詢會，包括兩場地區諮詢會，邀請區內地區人士出席發表意見，又按慣例與各大政黨、界別代表等會面。據了解，今年雖不再受新冠疫情影響，諮詢形式亦傾向維持與去年相若模式；而下周李家超將率團訪問東南亞一周，預料諮詢會在他返港後才展開。

李家超上任後提出打擊全港衛生黑點，並在施政報告提出擴大醫療券計劃範圍。他昨在社交平台上載影片，邀請4名過去一年受惠新政策的市民分享。李家超則在市民分享後登場，提及政府過去一年帶領香港走出疫情，重振經濟，排解民生憂慮，「知道市民過得幸福開心，我就開心」，片末則引述國家主席習近平曾提出的「人民對美好生活的嚮往，就是我們奮鬥的目標」字句。

工聯會理事長黃國表示，已開始就施政報告蒐集各方意見，包括透過轄下工會蒐集各行業工友面對的問題等。他又認為要關注本地基層就業外，亦要針對本地文職專業人士需要制定政策，特別是協助大學生向上流。

工聯倡就文職制策 新民黨：鼓勵生育值研

新民黨多次提出鼓勵生育政策，常務副主席黎棟國稱，李家超已表明正構思鼓勵生育政策，認為該議題值得研究，他說該黨將檢視過往提出的建議是否適合今年再提出，還是需因應最新發展而改動。

相關字詞﹕地區諮詢會 施政報告 李家超

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