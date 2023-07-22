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港聞二

青山醫院4病人下體流血 疑同房施襲院方報警

【明報專訊】青山醫院昨晚公布，前晚（20日）醫護為病人進行護理程序期間發現智障精神科男病房4名成年病人的下體輕微損傷，疑曾被人襲擊，該院初步調查發現該病房一名因臨牀需要穿上肢體約束帶的男病人，事發前曾自行解除約束帶，正調查事件與4名病人受傷是否有關。該院懷疑事件涉及刑事成分，並已報警，交由警方進一步調查。

據了解涉事病房住有5名男病人，介乎25至38歲，均有暴力傾向，須穿約束帶。職員前晚6時半檢查時5人均有穿約束帶，一小時後發現25歲男病人自行解開約束帶，其餘4人下體流血。因閉路電視只在晚9朝7運作，未有拍攝到事發經過，院方初步懷疑該名自行解除約束帶的病人襲擊另4人，現有待警方向4人錄口供。案件列作襲擊致造成身體傷害，交屯門警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。

非運作時間 閉路電視無拍下經過

青山醫院表示非常重視事件，已隨即報警處理，並將4名病人送往屯門醫院急症室檢查，其中3人經檢查、處理傷口及治療後已返回青山醫院，其餘一名病人仍在屯門醫院接受治療，情况穩定。該院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

青山醫院又稱已通知病人家屬，會為病人及家屬提供協助，重申一向非常重視病人留院期間的安全，會即時加強巡視及留意病人舉動，並採可行措施確保病人在合適的醫院環境接受治療。

相關字詞﹕智障精神科 病人 青山醫院

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