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港聞二

一日3工業意外共3人傷 一遭鋼筋插傷腳

【明報專訊】昨日屯門、將軍澳及黃大仙分別發生工業意外，共3名男工人清醒送院治理。其中一名地盤工人遭鋼筋插傷腳，情况嚴重；另外兩人分別從貨櫃車墮地及遭電鑽傷眼，其中墮地者情况穩定。

工人疑失足跌坑 鋼筋插腳送院

昨日下午3時許，一名65歲姓余男工人在將軍澳環保大道、近將軍澳運動場附近一個地盤工作時，懷疑失足跌入5米深坑，他腳部被鋼筋插傷，消防員到場將部分鋼筋鋸斷。當時工人清醒，連同插着腳的鋼筋，由救護車送往將軍澳醫院，其後轉送伊利沙伯醫院。警方初步調查後，相信事主於上址進行工程期間，意外失足跌倒。

現場消息透露，傷者當時在井底工作，其間工作台支架突然塌陷，事主其後由消防員救出。水務署回應表示，該署位於將軍澳寶康路香港單車館旁的一個水管敷設工程工地發生意外，工程承建商一名工人腿部受傷，送院治理。上述地點工程在意外後已即時停工，水務署正就事故調查原因。

一人墮地傷頭 一人遭電鑽傷眼

另外，昨日下午1時許，屯門一名唧車工人懷疑意外墮地受傷。事發於屯門新平街2號屯門工業中心門外，一名55歲男工人從貨櫃車內墮下，頭部受傷流血，清醒送往屯門醫院治理。現場地面遺下血漬，警方及勞工處人員到場調查，並向工友了解情况。現場消息透露，受傷男工當時正準備將包裝紙送往食品公司，他在車內「唧貨」時，疑失平衡，從車上墮地。

第三宗意外發生於昨日下午4時許，一名45歲姓余男裝修工人於竹園沙田坳道124號東華三院黃大仙醫院外地下位置工作時，遭電鑽弄傷眼睛，他清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

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