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港聞

港聞二

改組中大校董會 梁美芬拒召公聽會

【明報專訊】立法會法案委員會昨日開會，討論改組中大校董會的修例草案。有中大校董日前要求召開公聽會，委員會主席梁美芬以無法排除公聽會出現人身攻擊為由拒絕召開，只接納書面意見。另有議員關注，草案曾否先交校董會逐條審議、做足程序；有份提案的議員張宇人則強調不曾繞過校董會。

中大校友評議會選任校董楊于銘去信梁美芬，希望委員會待校董會開會討論草案、決議或提出另一方案後，才進入實質條文討論，並要求召開公聽會。昨在法案委員會上，多名議員反對召開聽證會，有份提草案的工聯會鄧家彪表示，中大改革管治受到社會關注，甚至政治化，憂慮有市民會借公聽會批評個別人士，「為了保護中大，我覺得反而（要）回復理性，用書面詳盡表達自己意見觀點，由議會考慮更合適」。選委界江玉歡則不認同書面表達意見才是理性，認為面對面表達意見更公開透明。

憂人身攻擊 鄧家彪：書面意見更合適

梁美芬最終決定不召開聽證會，稱不排除公聽會演變成人身攻擊，認為經書面收集意見更加合適，又稱秘書處將審視書面意見，過濾涉及人身攻擊的意見，不會轉發給議員。

此外，中大校董會改組近日連番爭議，有質疑指草案未經校董會正式檢視，並在校董會不知情下刊憲。金融服務界議員李惟宏關注，今次草案曾否正式交校董會審議，指草案與2016年已取得共識的方案分別不大，「如果在程序上，當時大家都行多一步，比較友善去做好件事，可能現時的矛盾或爭議的地方都會少好多」。

張宇人否認繞過校董會，難以認同有中大持分者至今仍不知情，指3名中大校董議員曾主動要求向所有校董簡介甚至對外解釋，因校長反對而作罷，形容3人已盡力，建議李惟宏先求證，「好過睇報紙，有啲人噏得出就噏，佢又照聽」。張宇人亦批評，校方近日才提交大量文件，要求議員校董順道修改草案的其餘內容，又稱不揣測校方意圖，但強調校方欲修訂亦要依循程序，先經校董會審議，再交予立法會教育事務委員會討論。

查逸超冀校董開會跟進意見

陳德霖指法定人數未經討論

中大校董會主席查逸超則稱，全體校董皆知悉方案，惟在草案提交至立法會後仍收到大學管理層及3名校友評議會選任校董的意見，冀盡快舉行下次校董會跟進。

校董會副主席陳德霖補充，草案大部分內容與校董會2016年提出的重組方案相若，但當中的法定人數和過渡安排則未經討論。

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