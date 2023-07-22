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港聞

港聞二

未遵驗樓令近3年 九龍城唐樓塌石屎

【明報專訊】再有舊樓石屎剝落。昨日傍晚5時許，九龍城衙前圍道47號唐樓外牆簷篷有石屎剝落，裂成多塊墜地，無人受傷。根據屋宇署網頁，該署2020年9月已就唐樓的樓宇公用部分發出強制驗樓及驗窗通知，大廈至今未遵從。屋宇署稱會繼續跟進。

涉事唐樓位於獅子石道與衙前圍道交界，樓齡約58年。屋宇署表示，昨日視察後發現上址1樓面向獅子石道的簷篷，底部有約20厘米乘80厘米石屎剝落，大廈整體結構無明顯危險。業主立案法團已按署方要求安排承建商移除附近其餘可能鬆脫的部分。

屋宇署稱，較早前就樓宇的公用部分向法團發出強制驗樓通知，該大廈屬「樓宇更新大行動2.0」第一類別樓宇，法團短期內會委聘註冊檢驗人員驗樓。署方稱會要求法團提交工程時間表，盡快檢驗維修。香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業稱，大廈外牆簷篷受天氣影響，加上可能出現滲水問題，或致石屎剝落。

灣仔地舖墜金屬片 揭僭建簷篷

另外昨早7時許，灣仔蘭杜街2號麗都大廈地舖影印公司「馬景記」門口簷篷有金屬片剝落，雜物墜落行人路，途人擔憂下報案。現場所見，店舖門外搭建約6米長、0.5米闊木製假天花，天花另連接射燈。消防到場登上鋼梯檢視假天花，又敲擊簷篷底檢查。由於未能聯絡負責人，消防決定移除假天花並圍封對出行人路。事件中無人受傷。

涉事麗都大廈樓齡44年，屋宇署稱，視察後發現該處外牆附建一個約1米乘3米的僭建簷篷，消防已即時移除簷篷底部其餘鬆脫的部分；業主已即時安排承建商豎設臨時保護措施，未來數天將拆除僭建簷篷，署方將與業主跟進清拆工作。屋宇署並無向麗都大廈發出強制驗樓通知。

何鉅業目測構築物由鋼板、混凝土及木構件組成，已有一段歷史，內部如有滲水、生鏽未必可輕易察覺，上方又似擺放冷氣機，建議負責人聘請註冊承建商檢查處理。

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