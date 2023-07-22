本研社調查 「龍豐」成蠔殼圍大地主 倘收地利潤倍數計

本土研究社昨日發表《北部都會區蠔殼圍地權調查研究》報告，稱檢視2000至2021年間的所有交易紀錄，發現區內曾經易手的地段數量達904個，即近半業權曾有買家易手。

七大買家呎價92 料每呎可賠634元

本研社稱，當中擁有面積逾10萬平方呎土地業權約有七大買家，買地平均呎價為92元，其中最大地主為龍豐藥房的相關人士，包括該企業的老闆等。本研社續指，該公司自2017年開始購入有關地段，至2021年仍有交易，最終購入逾200萬平方呎的地段；若根據當局的收回土地賠償機制，估計日後該區地主有望獲補償每平方呎634元，較購入成本價高出數倍。

透露發展新界北同年 龍豐入貨

本研社認為，政府於2017年《香港2030+》公眾諮詢期間已透露對發展新界北的意向，認為目前當局整套發展策略並未有對新發展過程帶來的土地投機活動採取積極措施，為私人企業帶來投機空間，同時可能令長遠規劃添加變數。

翻查資料，過去亦有環團於蠔殼圍發現有地點被傾倒泥頭或土地遭平整。長春社去年發現，自政府2021年公布《北部都會區發展策略》後，蠔殼圍至少10地點被傾倒泥頭或土地遭平整，約22公頃，佔當地面積約10%。