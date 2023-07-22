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深圳創科人員 研免檢入河套 保安局：獲認證者「福鄰小口岸」過關 正與內地商討

【明報專訊】政府早前公布發展新田科技城土地用途建議，政府正研究使用「創新」出入境安排以便港深兩地創科人員跨境往來，保安局副局長卓孝業昨日表示，現階段正與內地商討讓預先登記和認證的創科人員在「福鄰小口岸」毋須檢查下來往兩地，但只可在河套區活動，並強調需了解兩地法律和法制是否容許，形容屬「純概念探討」。前保安局長黎棟國稱目前難言兩地法律是否容許，要視乎具體方案和形式，同時提到有可能需修改《入境條例》增加對相關創科人員的豁免。

發展局今年5月公布涵蓋河套區、佔地627公頃的新田科技城建議發展大綱圖，當中300公頃屬創科用地，港府擬引入創科龍頭企業落戶。位於北部都會區的新田科技城，其策略定位是成為創科發展集群的樞紐，與深圳科創園區產生「協同效應」。

立法會北部都會區發展事宜小組委員會會議昨日討論邊境管制站問題，保安局早前向委員會提交的文件提到，會積極研究使用「創新」出入境安排，以便日後在新田科技城和深圳科創園區的港深創科人員往來兩地。選委界議員林筱魯關注保安局提到的創新出入境安排細節，「是科技上、政策上或行政上，還是三者都有？」

卓孝業：涉兩地法律 暫純概念探討

卓孝業解釋，政府提出設立「福鄰小口岸」，讓預先登記和認證的人員可在該口岸毋須檢查過關，「就是完全無感，完全是就這樣走過來，然後走回去」，亦只能到河套區。他強調現階段正與內地商討做法，因為這意味相關人員進入內地也毋須任何手續，需要研究兩地法律、法制和法規是否容許，強調屬「純概念探討」，未有任何事情落實。

2021年《北都策略》

提「福鄰」可設一地兩檢

翻查資料，時任特首林鄭月娥2021年曾建議在落馬洲河套區設立「福鄰小口岸」，稱日後可讓兩地科研人員更方便，「可能使用一張卡便可往返」。

政府前年公布《北部都會區發展策略》，曾提及支持興建供行人及單車使用的跨河橋樑，連接港深創科園至深方「福鄰小口岸」，並以創新出入境安排方便港深兩地創科人員頻繁的跨境流動。根據文件，擬設的福鄰小口岸位於新皇崗口岸東側，可安排設置「一地兩檢」設施。

黎棟國：或需改入境例增豁免

被問若容許相關獲認證的創科人員毋須檢查過關，兩地法律是否容許，前保安局長、新民黨常務副主席黎棟國接受本報查詢表示，要視乎政府的具體方案和形式，目前難言兩地法律是否容許，又提到有可能需修改《入境條例》增加對相關創科人員的豁免。至於免檢查過關會否帶來保安風險，他說當局一定會做所有風險評估，相關口岸亦可派員抽查創科人員。

另外，選委界議員陳沛良認為，「合作查驗、一次放行」做法很方便，關注港府會否考慮將做法擴至所有口岸。卓孝業稱未來目標最基本是「一地兩檢」，之後是「一地兩檢」中的檢查模式是否仍要兩次檢查，「未來可否做到一次檢（查）無感通關，這些都在研究」。

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