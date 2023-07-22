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團客走出馬路煙蒂滿地 鄰店：阻生意礙衛生

【明報專訊】早前土瓜灣有內地旅行團旅客聚集造成阻街問題，旅監局新政策生效後有改善，惟相同情况再於尖沙嘴重現。記者昨日下午約2時到尖沙嘴一間經營團餐的酒樓觀察，發現近午餐時段尾聲時酒樓仍座無虛席，門外一度百餘人排隊，人龍伸延至行人路，其間部分旅客走出馬路，途經車輛要慢駛；亦有旅客於酒樓外行人路聚集及吸煙，地上有不少煙蒂。酒樓有安排身穿反光背心的職員在入口維持秩序，附近商舖店員反映有關安排以往未見，昨日才首次出現。

領隊：原土瓜灣吃 轉區嘥時間

記者入酒樓內觀察時，連接酒樓的樓梯擠滿等候入座旅客，職員忙於上菜和收拾。河南遊客趙先生稱團餐包「七餸一湯」，用餐時間約20至30分鐘，味道還可，「團餐就是這樣吧」。深圳旅客陳先生稱，午餐後旅行團會安排他們到星光大道遊覽及尖沙嘴商場購物。領隊林小姐稱其旅行團以往較多在土瓜灣吃團餐，但自旅監局禁止於土瓜灣同區用膳及購物的新政策後，便轉到尖沙嘴吃團餐，形容新政策不方便，「上落車都唔方便，你知香港啲路幾窄，嘥晒啲時間」。

現場所見，酒樓外只有一條行車線，無上落客區，旅客大多需於一街之隔的漆咸道南上落旅遊巴。

附近商店的負責人黎小姐稱，該酒樓在通關後才開業，只做團餐生意，早上約8時開始營業；而旅監局推出新政策後，該酒樓用餐的遊客增加，「（團友）行落嚟等齊人先走，另一團又等佢哋落嚟先上得去，咁條街咪聚集咗百幾人」。

鄰店稱晚上9時仍有旅團出入

黎又認為旅客增加影響附近環境衛生，甚至有旅客誤將垃圾丟到其店舖門前的膠桶，「吐痰、丟垃圾、丟煙頭，食環見到都唔會（罰款），佢都無身分證畀你」。

在同一街道經營酒吧的王先生稱，旅客「間唔中塞住個門口」，至晚上9時仍有旅行團出入，對生意有一定影響，「啲客嚟到見到門口成堆人，可能會行去第二啲地方」。

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