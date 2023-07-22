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尖沙嘴團餐阻街 旅監未擬禁同區食購 飲食界批對土瓜灣不公 九龍城區會主席：措施助分流

【明報專訊】旅監局早前要求九龍城區的註冊商店承諾，若安排旅行團到訪，則不可同日到土瓜灣區內食肆用膳。昨日另一旅遊旺區尖沙嘴，亦出現旅客等候用膳時阻塞街道情况。餐飲聯業協會會長黃家和批評措施霸道和不公平，促局方盡快收回。選委界立法會議員江玉歡認為，全球處於疫後復蘇階段，「各地都爭住要遊客」，無理由推出「雙輸」措施，反問他日接獲他區居民投訴是否亦在這些地區設限。九龍城區議會主席何顯明認同措施有助旅行團分流，確保不會滋擾當地居民，同時平衡商戶營商機會。旅監局回應查詢稱，相關措施只適用九龍城區內註冊商店，暫未打算向其他地區註冊商店實施。

本港年初與內地通關後，內地旅行團重臨，土瓜灣及紅磡一帶街頭一度出現大量團友排長龍等候用膳等情况，惹各界關注。旅監局推出一系列措施，包括引入食肆預約制，並禁止土瓜灣同區購物和用膳安排。本報記者昨午到尖沙嘴觀察發現，有酒樓外出現人龍，隊伍延至鄰近約兩三個舖位，部分旅客在酒樓外行人路聚集及吸煙。有附近商戶認為，食客等候時佔據行人路影響營運，亦影響當區衛生（見另稿）。

九龍城區會最快月內開會 商分流建議

旅監局行政總裁方安妮昨早與九龍城區議員視察紅磡和土瓜灣一帶。何顯明表示，他們主要了解3間尚未開業的出售食品及日用品商店，有關商戶在相關措施落實前已決定營業。他透露，原則上局方容許這些店舖有條件下試業，包括遊客不可阻塞街道、限制接待時間及旅行團數量等，若商戶未按照協議，局方將發警告，嚴重或遭取消接待旅行團牌照。

何稱，區議會最快本月內召開特別會議，掌握旅客接待量及商店種類後，再向當局提出分流建議。至於土瓜灣有食肆稱受局方措施影響倒閉，何認為屬「片面之詞」，在其他地區的旅行團仍可隨時光顧，不存在扼殺。

黃家和：有土瓜灣食肆要安排員工放假

旅遊促進會總幹事崔定邦理解局方相關措施的想法，旅行社及註冊商店亦會配合執行。他稱相關措施屬行政指令，而自今年3月紅磡和土瓜灣一帶出現問題，業界亦推出多項措施分流；又透露尖沙嘴等旅遊地區提供團餐的食肆將陸續增加。

黃家和表示，接獲不少土瓜灣食肆負責人反映苦况，亦有食肆安排員工放假止蝕。他認為旅監局措施浪費旅客時間，且打亂本港自由經濟體系，考慮到3月時已落實有效分流措施，新措施不合理。

稱問題只轉移他區 江玉歡倡設「旅遊大使」

江玉歡稱，當初各界指出土瓜灣有旅行團的安排滋擾居民，是期望當局解決問題而非掩蓋問題，現時的限制只是將旅行團衍生的問題轉移至他區，未妥善管理，甚至限制旅客自由及商戶利益。她建議當局安排「旅遊大使」維持各區秩序，並掌握旅行團及食肆數量，需要時安排旅行團調動行程，以防滋擾居民同時保障旅客體驗及商戶利益。

旅監局昨重申，不評論個別酒樓營運情况，作為監管機構須正視及規管註冊商店及其引致問題，減輕旅客活動對社區的影響，務求在居民日常生活和註冊商店營運間取平衡。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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