地區治理專組首開會 5議題定時間表 第四季試「公園借傘」

政府早前公布「完善地區治理建議方案」，除了區議會改組，亦包括加強領導地區治理工作，其中政務司長陳國基主持的「地區治理領導委員會」上周首次開會，訂下5個議題方針，包括擴大課後託管、關愛長者、建立潔淨街市、提升治安水平和改善行人設施。

專組昨就上述5個議題統籌相關部門制訂相應的地區治理措施，其中提到教育局已在九龍城、深水埗等劏房戶較集中的地區，物色有較多弱勢社群、單親家庭的小學，目標今年9月推行為期一年的計劃，為50間小學提供最多3000個課後託管名額。康文署則會更換及改善各區健身設施，包括本年度在12個康樂場地增設適合長者的健身設施，以及今年第四季試行在全港18個大型公園為長者提供雨傘借用服務。

「專組」昨亦檢視慶祝回歸26周年展示宣傳品的經驗，為慶祝國慶的安排指示各部門準備。卓永興向與會部門首長指出，中央政府高度重視特區完善地區治理的工作，促請各部門積極跟進，向社會展示公務員團隊「為民心」和高效率的工作。