明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

地區治理專組首開會 5議題定時間表 第四季試「公園借傘」

【明報專訊】由政務司副司長卓永興擔任主席的「地區治理專組」（下稱「專組」）昨日召開首次會議，針對5個重點地區議題制訂實施細節及時間表，例如明年底前在100個地點，安裝投射紅光的新型輔助行人過路裝置；另亦聽取關愛隊工作報告，並指示他們與不同部門在合適的服務加強協作。

政府早前公布「完善地區治理建議方案」，除了區議會改組，亦包括加強領導地區治理工作，其中政務司長陳國基主持的「地區治理領導委員會」上周首次開會，訂下5個議題方針，包括擴大課後託管、關愛長者、建立潔淨街市、提升治安水平和改善行人設施。

專組昨就上述5個議題統籌相關部門制訂相應的地區治理措施，其中提到教育局已在九龍城、深水埗等劏房戶較集中的地區，物色有較多弱勢社群、單親家庭的小學，目標今年9月推行為期一年的計劃，為50間小學提供最多3000個課後託管名額。康文署則會更換及改善各區健身設施，包括本年度在12個康樂場地增設適合長者的健身設施，以及今年第四季試行在全港18個大型公園為長者提供雨傘借用服務。

「專組」昨亦檢視慶祝回歸26周年展示宣傳品的經驗，為慶祝國慶的安排指示各部門準備。卓永興向與會部門首長指出，中央政府高度重視特區完善地區治理的工作，促請各部門積極跟進，向社會展示公務員團隊「為民心」和高效率的工作。

上 / 下一篇新聞

蒙兆達郭榮鏗7親人遭帶走問話 國安查有否聯絡或金援 未拘捕
蒙兆達郭榮鏗7親人遭帶走問話 國安查有否聯絡或金援 未拘捕
張家朗奪金片配《榮光》 青年辱國歌囚3月
張家朗奪金片配《榮光》 青年辱國歌囚3月
影片發布不久轉「私人」 官：無改「已散播」事實
影片發布不久轉「私人」 官：無改「已散播」事實
立會今商中大改組 校友校董倡公聽會 梁美芬：諮詢委員
立會今商中大改組 校友校董倡公聽會 梁美芬：諮詢委員
9100伙居屋月底推 首期7萬上車 白居二配額4500個 房會：免增二手價上行壓力
9100伙居屋月底推 首期7萬上車 白居二配額4500個 房會：免增二手價上行壓力
指「積極運用」屬選舉術語 何桂藍：畀人彈出彈入 不一定否決財案
指「積極運用」屬選舉術語 何桂藍：畀人彈出彈入 不一定否決財案
質疑法庭傳譯不準 稱並非「為拗而拗」
質疑法庭傳譯不準 稱並非「為拗而拗」
作家與AI「比併」 小說合集「四對四」 借出個人故事改寫 指ChatGPT缺情慾「愛講道理」
作家與AI「比併」 小說合集「四對四」 借出個人故事改寫 指ChatGPT缺情慾「愛講道理」
稱記者曾回傳報道保護 李立峯：愛的審查
稱記者曾回傳報道保護 李立峯：愛的審查
港「很多故事」 內地新晉作家陳春成駐留尋靈感
港「很多故事」 內地新晉作家陳春成駐留尋靈感
日本館指無人問核水 旅社稱報名穩定未見退團
日本館指無人問核水 旅社稱報名穩定未見退團
紅隧後日「易通行」 廣場8線變4線 運署：料僅改善樽頸爭路 紓擠塞需待「分流」
紅隧後日「易通行」 廣場8線變4線 運署：料僅改善樽頸爭路 紓擠塞需待「分流」
勞處招聘會供4500職 首日886人入場
勞處招聘會供4500職 首日886人入場
外傭外勞外地生可用e-道 42萬人料受惠 稱助騰人手辦旅客出入境
外傭外勞外地生可用e-道 42萬人料受惠 稱助騰人手辦旅客出入境
李家超周日率團訪星馬印 將晤李顯龍
李家超周日率團訪星馬印 將晤李顯龍
深水埗青年宿舍獲批 月租3000 3項目最低
深水埗青年宿舍獲批 月租3000 3項目最低
搗漁船賭檔拘18漢
搗漁船賭檔拘18漢
中六女生認殺嬰判感化 須宵禁承諾安全性行為 官：需改過多於受罰
中六女生認殺嬰判感化 須宵禁承諾安全性行為 官：需改過多於受罰
青年否認衝立會 證人指7時已抵元朗
青年否認衝立會 證人指7時已抵元朗
元朗貨倉火警 孕婦抱女逃生腹痛送院
元朗貨倉火警 孕婦抱女逃生腹痛送院
槍殺姨舅囚終身 女囚犯盼留小欖 賄懲教罪成囚半年
槍殺姨舅囚終身 女囚犯盼留小欖 賄懲教罪成囚半年
大灣區GBA專題：粵年薪增幅跌至6%錄新低 非私營減3.6百分點 私企平均月薪未過萬
大灣區GBA專題：粵年薪增幅跌至6%錄新低 非私營減3.6百分點 私企平均月薪未過萬
灣區手記：旅遊書 ／文：尚東美
灣區手記：旅遊書 ／文：尚東美
【Emily】陪處長勉小朋友迎難而上 援土國消防犬書展搶晒鏡
【Emily】陪處長勉小朋友迎難而上 援土國消防犬書展搶晒鏡
【Emily】麥樂雞40歲 西九擺展慶生
【Emily】麥樂雞40歲 西九擺展慶生
【Emily】訪合肥AI企業 議員擔心教師飯碗
【Emily】訪合肥AI企業 議員擔心教師飯碗
【Emily】賀梁兆基榮休 總商會贈高球杆
【Emily】賀梁兆基榮休 總商會贈高球杆
【Emily】出版雙年獎得獎作 入書展可睇
【Emily】出版雙年獎得獎作 入書展可睇
【Emily】私隱署新書 涵起底罪行AI議題
【Emily】私隱署新書 涵起底罪行AI議題