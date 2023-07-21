紅隧後日「易通行」 廣場8線變4線 運署：料僅改善樽頸爭路 紓擠塞需待「分流」

現時紅隧收費廣場來回各有8條行車線，隧道內則是雙線行車，故8線車輛需在隧道口前切線擠入隧道，易釀擠塞。易通行實施後，8條行車線會減至4條，行車線收窄幅度由「8變2」改為「4變2」；羅淑佩稱料可將車輛需在隧道口前切線的可能減至最低，相信對行車安全及速度有幫助，但不寄望紅隧可立即變暢通。

至於系統可否處理紅隧車流，運輸署指出，已實施易通行的3條隧道日後加上紅隧，最繁忙1小時車流料共2.2萬架次，易通行系統處理量近日已提升至每小時15萬架次，為四隧總車流的6.8倍，相信足以應付。紅隧車多且不同車種不同收費，署方稱為此已在紅隧收費區感應器一帶加裝鏡頭，來回方向各3組，較其他隧道多1組，以提升偵察車輛貼及車牌能力。

車貼偵測率99% 「盡量」維持

現時3條已實施易通行隧道日均車流共20萬架次，紅隧自身日均車流11萬。羅淑佩早前曾稱車輛間距離「太貼」會影響偵測，昨說系統偵測車輛貼成功率達99.9%，被問到有否信心可在紅隧維持，羅形容「盡量」，承認紅隧挑戰最大，又稱車主也要改善「跟車太貼」駕駛習慣。

上周起署方在3個政府停車場為的士免費檢查司機卡讀取成功率。署方表示，數據顯示現時司機卡讀取成功率為89%或以上，截至前日已檢驗182輛的士，不少的士車輛貼與司機卡位置太近，已為154輛更正，惟有28輛拒絕即場調整。羅淑佩稱尊重司機決定，但盼司機跟進。專供的士司機補交隧道費的應用程式已在周一推出，羅強調會繼續與業界溝通。

實施安排方面，後日凌晨1時起會分階段實施特別交通安排，凌晨4時起全線封閉1小時，其間8條通宵巴士線（N11、N118、N121、N122、N170、N171、N182、N373）改行東隧，N368巴士及49S小巴改行西隧。倘凌晨1時已掛八號風球，署方會順延至本月30日才在紅隧實施易通行。

投訴率0.02%

運輸署補充，全港約80萬輛車有97%獲發車輛貼，系統每日處理約20萬架次車流，投訴率約0.02%，主要涉及人手辨認車牌出錯；未在14日內補交隧道費個案則佔整體車流0.6%，署方會跟進並酌情處理。另外，紅隧現有31名隧道收費員，署方說隧道公司一直有安排轉職及調職，但所有人均選擇離職或暫時休息再找工作。