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日本館指無人問核水 旅社稱報名穩定未見退團

【明報專訊】今年書展的「日本館」由日本國家旅遊局聯同14個日本縣市參展。對於日本福島第一核電站最快下月透過海底管道排放核污水，多個日本縣市攤位表示未見入場人士查詢相關事宜；有入場者指排放核污水未影響遊日意欲。有旅行社表示，暑假團已恢復至新冠疫情前的八成，當中日本團約450個，9至10月報名人數穩定，相信排放核污水影響不大。

「日本館」與零食展及運動展位處同一展場，記者昨午觀察，不少市民游走各攤位，與部分展品「打卡」。有市民計劃9月底與家人到名古屋及富山，會食水產，稱核污水無影響遊日意欲，認為日本有交代清楚排放工作，加上自己只逗留數天，與福島亦有一段距離，影響不大。

栃木縣代表稱客流勝預期 多人有意觀光

局方在攤位擺放大型日本地圖，讓市民用貼紙投選最想前往縣市，福島縣獲20多票，比不少縣市多。日本國家旅遊局的攤位代理人稱，自去年10月起「（機位）已經好full（滿）」，希望航空公司盡快恢復近郊直航。被問到核污水會否影響當地旅遊，該代理人向記者提供兩個有關核污水的網址參考，並稱無人查詢相關事宜，「你（記者）係第一個」。她說福島有多個文化遺產及櫻花景點，「佢哋啲大自然其實好靚，同東京都相當近，但𠵱家比較少人去」。

栃木縣位處福島縣附近，該縣代表湯曼琪稱昨日會場人流較想像中多，至於排放核污水會否影響當地旅遊，她說不便回答，但預計赴栃木縣的人數較以往多，因不少人表示想到近郊的縣市觀光。有代表新潟縣的職員亦指無市民查詢核污水，認為不少港人會形容日本是「鄉下」，反映他們喜愛日本，暫不覺得有影響。

廣島縣觀光聯盟職員吳小姐說，相信年底直航機恢復後，遊客便會增加，又指港人大多考慮交通是否方便，很少查詢核污水，「問有冇直航，冇直航嘅話新幹線要幾耐」。宮崎縣香港事務所事務助理蕭浚賢表示，日本東面水流向北流動，而宮崎縣位處日本南邊，相信直接影響相對輕微，加上水是按國際標準處理，對日本做法有信心。他指事件對觀光旅遊的影響料更微，「有啲人覺得唔食水產咪得」。

東瀛遊執行董事禤國全回應查詢時表示，暑假團已恢復至疫前八成，日本團約450個，主要是東京及大阪，平均每團約30人。他說，9至10月報名人數依然穩定，相信排放核污水的影響不大；又指並無出現退團，相信客人報名前已充分考慮，「如果係驚已經唔會報名」。

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