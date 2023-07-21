港「很多故事」 內地新晉作家陳春成駐留尋靈感

將滿33歲的陳春成生於閩北，現居福建泉州。不似其文字般瑰奇幽雅，陳在現場的對談和答問樸素誠摯，讀者形容是一種「恰到好處的反差」。初到香港，他說有種熟悉感，「好多地名都在港劇裏看過，今天見到外面的屋頂覺得眼熟，原來就是《新警察故事》裏成龍滾下去的地方」。陳的文字善於運用想像力，學者王德威形容其小說是「舊山河和新宇宙」的奇特接軌，作家余華評價他是「前程無量的作家」。

最初開始嘗試小說創作，陳春成將作品發表於網上平台「豆瓣」。作品之後又陸續發表至文學期刊，其中《音樂家》在2019年摘得「收穫文學排行榜」中篇小說獎項。2020年秋，集合其2017年至2019年創作、《音樂家》《夜晚的潛水艇》在內9篇作品的首部小說集《夜晚的潛水艇》出版，獲選為該年《亞洲週刊》年度十大小說、豆瓣讀書年度中國文學（小說類）Top1、首屆PAGEONE文學賞，2021年又獲得第四屆寶珀理想國文學獎首獎。

藝術麵包如何選 陳：享受閱讀寫作

外界認可和讀者喜愛帶給陳春成信心，他曾說「他人的聲音讓我得以確定，我在暗中營造的一切並非蜃樓」。去年他辭去在植物園的「體制內」工作，開始全職寫作。在信息爆炸、閱讀習慣碎片化的當代社會，不乏心懷理想的青年寫作人，部分人才華和機會卻難成正比，亦需面對「藝術」與「麵包」的選擇。陳明言自己「是幸運的」，難以給出教科書式建議，惟從自身經驗出發，這一題的答案是「享受閱讀、享受寫作」。

明報記者 劉曉宇

（香港書展）