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作家與AI「比併」 小說合集「四對四」 借出個人故事改寫 指ChatGPT缺情慾「愛講道理」

【明報專訊】近年人工智能（AI）愈趨普及，在寫作層面亦不例外，日後作家會否被取代亦引發關注。今屆書展有數名作家為探討自己會否被AI取代，特意以自己撰寫的小說對比AI生成的小說，出版一本小說合集，冀讓讀者品評。作者之一鄒健宏昨日接受本報訪問形容，各作者撰寫的小說字裏行間充滿「七情六慾」，但AI生成的較平鋪直敘，他感失望。鄒透露，相隔約半年會聯同其他作者再推出一本AI生成小說合集，觀察AI會否有進步。

香港首本AI生成小說集《AI小說煉成》由專欄作家鄒健宏，聯同作家黃獎、柏原太賀及美濤，分別採用已曾公開出版的個人生活或愛情故事，再用AI聊天機械人程式ChatGPT 3.5就各人的故事生成另一篇小說，8篇作品成為合集，4名作者後日（23日）下午將在書展場內攤位舉行新書簽書會。

鄒健宏表示，今年4月開始構思用AI生成小說，至本月初落筆，共花3周完成小說集；完成後發現，各人作品充滿「七情六慾」，但AI作品較平鋪直敘。他解釋，由於AI設定正面，會避免採用敏感字眼，所以AI生成的故事較沉悶。

寫作態度「正面」 角色互動「純粹」

鄒又說，其作品《幻愛都市》原本有甚多留白位，讓讀者聯想關於3個橫刀奪愛的故事，但他發現AI並無懷疑3個女人橫刀奪愛的動機，只是四平八穩地描述3段「健康」的愛情關係。鄒認為，小說創作的角度是令人失望的，但他明白AI沒有人類感情及慾求，所以採取相對正面的寫作態度，角色互動變得「純粹」，認為「都不失為一件可愛嘅事」。

「暴走」漠視人設 視塔羅師「長褸外國美女」

作者黃獎則發現，AI所寫的小說在某些段落、環境，歸納早前的劇情線索等都有明顯幫助，不過對一些抽象的描寫及人物情緒掌握表達則暫未成熟，頗需要人類改寫。黃又說，AI偶然出現不聽指令的「暴走」現象，舉例AI會認為塔羅師應是穿黑長褸的外國美女，漠視作者原來的人物設定。

黃認為AI對「講道理」的執著嚴重，完全把握每個段落都要帶出「這個故事教訓我們什麼什麼」的結論。不過，他認為「講道理」的情節出現得多，亦可說是另類幽默。

被問及會否擔心將來被AI取代，鄒笑言「都唔擔心得咁多」，認為屆時隨着科技進步，總有辦法應對。他強調，AI只是工具，最重要是人類如何應用。

明報記者

（香港書展）

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