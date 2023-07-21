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港聞

港聞二

質疑法庭傳譯不準 稱並非「為拗而拗」

【明報專訊】何桂藍昨日庭上稱，會考慮財案的審核機制公正與否而投票，她形容民主派進入立法會是「在野身分」，只能否決、不能倡議政策，故在野議員本身立場就是否決。其間，何認為庭上將「在野」翻譯為「opposition（反對）」不太準確。法官李運騰稱，何桂藍作供再次事後發現用詞不準，着她「don't use big words（別用艱深詞彙）」，何強調「我唔係用big words，我係每一隻字都非常小心，因為我好清楚呢條罪（串謀顛覆國家政權罪）可以判終身，我答錯一隻字都可以坐十幾年」，因此澄清及望法官不要覺得她「為拗而拗」。

何桂藍重申，她的底線是因應審核機制而就財案投票，亦須審視內容，她一定會用盡提出質詢及修正案的機會，揭示每個「魔鬼藏細節」。何指出議員有其局限，功能組別或只顧業界利益，「呢個世界無完美嘅財政預算案」，她無法確保留意到財案所有問題 ，但即使未發現需要修改的事項，知道審核程序有不公義的地方都必須反對。何補充，目前財案仍有國安開支撥款，她不會用「evil（邪惡）」字眼形容，惟當時已知毋須經立會審核，她批評帳目「唔清唔楚」，理應反對。

認為在野議員應預設否決 直至行政機關說服

法官其後就何桂藍的立場提問，何認為，在野身分的民主派議員本身要否決財案，直至被行政機關說服投贊成票為止，這是她的「default（預設）」立場。她關注審核機制的過程，而要落實五大訴求之中的雙普選後，才可更改議事規則，如果香港人覺得不必更改，她稱都會投反對票，並尊重及說服大眾。她又表示，「審核」意指有實質權力修改，就算她滿意財案內容，若過程不公仍會反對。

（初選案）

相關字詞﹕何桂藍 港區國安法 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案

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