指「積極運用」屬選舉術語 何桂藍：畀人彈出彈入 不一定否決財案

指溫和派憂按議規行事仍有DQ風險

新界東初選協調會議於2020年4月及5月舉行，控方證人區諾軒曾稱會議出現「風向轉變」，焦點由民主派立會過半改為否決財案。何桂藍稱，初選參加者對於否決財案不具爭議；兩次會議之間「風向轉變」源於時任公民黨議員郭榮鏗，郭因主持內會主席選舉而遭兩辦（即國務院港澳辦和香港中聯辦）譴責，溫和民主派擔心依照議事規則都有「DQ」（取消資格）風險。不過，她說兩辦多次發聲明，「連儂牆又話犯法，食黃店又話攬炒」，認為毋須理會。

談及5月5日的新東第二次協調會議，何表示參選的林卓廷、楊岳橋、陳志全和梁國雄均沒有現身，各人僅派代表出席，「佢哋自己黨入面啲大佬點樣諗，我完全無辦法certain（肯定）」。她憶述，吳文遠代表梁國雄列席，「佢講咗非常多嘢，我知道一定唔係長毛嘅諗法，同埋我超級慶幸黃浩銘唔喺度，唔係個會就開到（凌晨）3點」，引起庭上笑聲連連。

新東初選協議文件列明「會積極運用」基本法權力，包括否決財案。何桂藍稱第二次會議的討論氣氛不算激烈，對於控方證人趙家賢指有人「拍枱企起身」沒有印象。她說與會者輪流就否決財案表達立場，其間鄒家成和地區人士李永成爭吵近15分鐘，「但李永成唔係選，我都唔知佢嚟做乜？」

指戴耀廷動機是避免DQ

何桂藍形容「積極」一詞是選舉術語，「畀人彈出彈入」；以參選為例，選舉開支會從宣布參選起計算，提早宣傳的人一般自稱「積極考慮」競選；「積極」字眼可以令坊間相信屬實，「事實上乜都無應承」。她又表示，建制派稱否決財案會被「DQ」，常見理據是違反基本法，但參選人運用基本法權力應不違法，故戴的動機是避免「DQ」。她本人主張不要迴避談及否決財案，戴以一句話涵蓋所有立場， 「好似出奇蛋咁」。

何憶述，鄒家成在會上提出運用否決權與否，不應用「積極」字眼，而應該用「會」。她起初不覺兩者有異，因她報道選舉新聞多年，習慣用選舉術語。及後她聽到鄒從抗爭者角度，提出別用模糊字眼糊弄選民。她自覺慚愧，遂表明應該用「會」。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）