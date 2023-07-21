9100伙居屋月底推 首期7萬上車 白居二配額4500個 房會：免增二手價上行壓力

新建居屋6個項目涉及9154伙，當中3個位於觀塘，包括安楹苑、安麗苑和安樺苑；其餘3個分別是啟德啟悅苑、屯門兆翠苑及元朗朗天苑，單位數量最多是朗天苑佔3080伙；最少單位是兆翠苑佔518伙（見表）。

重售上兩期50單位

今期推出居屋售價最高為啟德啟悅苑的475平方呎單位，售494萬元；最低為元朗朗天苑280平方呎單位，售149萬元，以綠表買家只需付樓價5%首期計算，準買家付出7.45萬元便可上車。另房委會今期重售約50個對上兩期買賣協議撤銷後收回的居屋單位，分別位於馬鞍山錦駿苑、鑽石山啟翔苑、東涌裕雅苑及沙田愉德苑。

料第四季攪珠 明年首季揀樓

「居屋2023」及「白居二2023」本月31日起開放申請，至下月14日截止，料今年第四季攪珠、明年首季揀樓（見表）。招國偉回應查詢時稱，估計新一期居屋申請反應不俗，或與上期居屋申請相若。翻查資料，上期居屋收到約25.2萬份申請。梁文廣稱近期樓市雖「橫行微跌」，但今期居屋以市價六二折出售，對白表買家有吸引力。

今期白居二申請配額維持4500個，與過去兩輪申請相同。據悉，2019年及2020年的白居二超額認購率分別44倍及25倍，惟最終配額使用率分別僅51%及55%，去年白居二4500個配額，截至今年6月30日使用率只有35%。

梁文廣認為，中長期而言需大型檢討及改進白居二。梁分析，過去有不少人申請了白居二的配額未使用，與居屋按揭擔保期不足有關，市民或因未能負擔而放棄置業，建議政府檢討。

梁文廣又表示，今次對配額未提升感到「少少失望」，惟認為提升配額時需考慮如何增加居屋第二市場供應，才可避免因配額增加、供應卻不足而推高樓價。

議員指缺誘因轉售大單位

倡原業主可獲白居二配額

梁續表示，現有不少業主以往與子女同住大單位，子女或因長大未再同住，但受補地價政策影響，缺誘因放售大單位，建議當局考慮為該些業主提供轉售誘因，當出售大單位時，原業主可取得白居二配額，以免補地價方式購買面積較細單位，令二手市場有更多大單位供應。

至於房委會今期起收緊綠表申請者購買居屋資格，申請前24個月起計至購買單位時，均不得在香港擁有住宅物業，另房委會的定期暫准居住證持有人將不符綠表資格。梁文廣認為收緊有關要求對綠表申請反應影響不大，因居屋申請以白表買家為主。