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立會今商中大改組 校友校董倡公聽會 梁美芬：諮詢委員

【明報專訊】立法會討論中大校董會改組的法案委員會今日首次開會，中大校董會主席查逸超、校內領導改組專責小組的副主席陳德霖將出席會議，據悉，中大校長段崇智在海外公幹，由中大常務副校長陳金樑以署理校長身分出席。中大校友評議會選任校董楊于銘昨去信委員會主席梁美芬，希望委員會待校董會開會討論草案、決議或提出另一方案後，才進入實質條文討論，並要求召開公聽會。梁美芬昨在社交平台回應說，會議將按立法會程序及議事規則進行，她接受本報查詢時補充，會諮詢委員就公聽會的意見。

楊于銘昨在給梁美芬的公開信提及，張宇人等3名議員校董提出的草案未經校董會正式檢視，亦在校董會不知情下刊憲，「根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見」。他稱現值立會暑期休會，「委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性」，希望委員會考慮校董會即將舉行的特別會議討論結果，並在恢復二讀前讓大學管理層作適當建議、修改不適用的條文。

委員之一的選委界鄧飛認為，校董會不能反過來指揮立法會工作，立法會亦不會等校董會議決後才審議，「唔通以後所有審議工作又要等埋其他人？」他說，科大及嶺大近期修改大學條例時曾逐個議員游說，批評中大「坐定粒六」，至今從未接觸議員。他對是否開公聽會沒有意見。

另一委員江玉歡認為應召開公聽會，聽取師生、校友及校董等持份者意見，否則予人「強加」新條例於大學的感覺。新思維議員狄志遠也贊成開公聽會，認為毋須匆匆通過草案，呼籲中大校董會內部溝通尋共識，避免修例後造成不和。

相關字詞﹕查逸超 中大校董會

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