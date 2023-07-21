立會今商中大改組 校友校董倡公聽會 梁美芬：諮詢委員

楊于銘昨在給梁美芬的公開信提及，張宇人等3名議員校董提出的草案未經校董會正式檢視，亦在校董會不知情下刊憲，「根本漠視大學成員及校友對校董會重組的意見」。他稱現值立會暑期休會，「委員會似乎沒有匆匆完成審議草案的迫切性」，希望委員會考慮校董會即將舉行的特別會議討論結果，並在恢復二讀前讓大學管理層作適當建議、修改不適用的條文。

委員之一的選委界鄧飛認為，校董會不能反過來指揮立法會工作，立法會亦不會等校董會議決後才審議，「唔通以後所有審議工作又要等埋其他人？」他說，科大及嶺大近期修改大學條例時曾逐個議員游說，批評中大「坐定粒六」，至今從未接觸議員。他對是否開公聽會沒有意見。

另一委員江玉歡認為應召開公聽會，聽取師生、校友及校董等持份者意見，否則予人「強加」新條例於大學的感覺。新思維議員狄志遠也贊成開公聽會，認為毋須匆匆通過草案，呼籲中大校董會內部溝通尋共識，避免修例後造成不和。