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張家朗奪金片配《榮光》 青年辱國歌囚3月

【明報專訊】27歲無業男前年將劍擊手張家朗奧運頒獎禮奪金片段配上反修例歌曲《願榮光歸香港》，發布至YouTube，早前被判侮辱國歌罪成，昨於東區裁判法院判刑。辯方早前求情稱被告將國歌消音已構成侮辱，故《願榮光》非量刑考慮。裁判官昨稱說法不可取，將被告換《願榮光》行為從整體分割，有斷章取義之意；亦不接納被告對《願榮光》含意毫無認知之說辭，提及被告2019年曾替政黨工作和參與公眾集會的背景，終判入獄3個月。

被告鄭榮進（27歲）報稱無業。控方案情稱，被告2021年7月26日將名為「張家朗奧運男子花劍牌頒獎禮（榮光版本）」影片上載至個人YouTube帳戶。《願榮光》是眾所周知的示威歌曲，宣揚解放香港及革命，毋須歌詞，其音樂已象徵該些意思。

辯方求情稱純音樂 程度較低

辯方昨補充求情稱，侮辱國歌有程度之別，認為被告將國歌換為純音樂版本《願榮光》，程度屬較低水平，比起其他案例中將國歌改編成「粗口歌」的情節較輕，且被告初犯及已嘗還押教訓，冀法庭判緩刑或短期監禁。

裁判官屈麗雯判刑指出，從背景報告不見被告有真誠悔意，因他被定罪後會見感化官時仍稱不知《願榮光》歌曲含意。報告顯示被告曾替政黨工作和參與公眾集會，裁判官質疑被告不會對《願榮光》毫無認知，斥其說辭沒說服力。

曾集會「不知《榮光》意義」 官斥無說服力

雖然侮辱國歌罪沒上訴庭案例可供參考，但裁判官認為侮辱國旗罪的案例同樣適用於侮辱國歌罪，因兩者擁有相同的特殊象徵，即代表國家尊嚴、國家統一及領土完整。

有留言提港獨 「激發不同意見者衝突」

裁判官續稱，被告發布影片時並非反修例事件高峰期，但發布後吸引逾9萬次觀看（見另稿）。即使被告沒在影片加入個人評論，但發布《願榮光》意圖明顯。涉案影片有逾900則留言，部分留言提到「光復」、「香港獨立」等字詞，亦有人持對立意見，可見影響深遠。故被告行為不但不尊重運動員，亦激發對國歌持不同意見者的衝突，以及引起他人貶損國歌。被告於案中刑責嚴重，即使背景良好，法庭須判阻嚇刑罰，警惕他人不要仿效，以及保護國歌免遭貶損，終判囚3個月。

翻查資料，本案與首宗《國歌條例》定罪案件之刑期相同，該案被告為網媒記者，於商場直播張家朗奪金奏國歌時揮動港英旗，認罪後判囚3個月。

【案件編號：ESCC1366/22】

相關字詞﹕東區裁判法院 侮辱國歌罪 張家朗 奧運金牌

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