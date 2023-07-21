蒙兆達郭榮鏗7親人遭帶走問話 國安查有否聯絡或金援 未拘捕

警方回覆查詢稱，國安處周二在沙田區帶走兩男一女調查，昨於九龍及港島區帶走兩男兩女調查，涉嫌協助在逃人繼續從事危害國家安全行為。警方稱，相關行動仍在進行，不排除有其他執法行動包括拘捕。警方行動會按實際情况依法處理。

通緝當日 袁彌昌辭父公司董事

郭榮鏗兄長郭榮臻昨被帶到西區警署問話，下午2時許獨自離開警署，未有回應傳媒提問。郭榮臻本身為註冊建築師，在西區設辦公室，昨無人應門。據了解，昨被帶走調查者尚包括郭榮鏗父母及嫂。另外，國安處人員周二亦突擊蒙兆達在港家人的住所，帶走大哥蒙兆霖、大嫂及侄兒調查。

本報昨向另一被通緝者袁弓夷的兒子袁彌昌查詢，警方至今有否要求協助調查，他稱不回應。袁彌昌前日向傳媒透露，早前赴美外遊時曾與父「短暫交流」、閒話家常，已避免與父金錢往來，當時稱未有被問話。另外，據公司註冊處資料，袁弓夷目前在本港擔任6間註冊公司的董事，當中袁彌昌原為Central Economic Corridor Limited的公司秘書兼董事，亦是Golden Bridge Technologies Limited的董事，於今年7月3日即國安處宣布通緝袁弓夷當日，向公司註冊處提交辭職通知書，辭去上述所有職務。

蒙赴法工會大會喊光時 函聯國促港廢國安法

據了解，警方調查發現，蒙兆達2021年9月與太太及女兒赴英，去年在英成立「香港勞權監察」，又以「勞權」總幹事身分出席法國最大總工會CFDT的工會大會，發言時以廣東話喊出「光時」口號。他又出席聯合國人權事務委員會聽證會，批評特區政府以《港區國安法》及《社團條例》等「政治打壓」工運組織。今年初，蒙又向聯合國經濟、社會及文化權利委員會提交報告，要求廢除《港區國安法》及停止打壓人權自由的檢控行動等。該會本月於社交平台發文批評港府以國家安全「凌駕專業」。

郭所辦團體倡毁聯匯 函聯國「抹黑」人權狀况

據了解，警方調查又發現，郭榮鏗2020年獨自離港到加拿大定居後，與「香港監察」有緊密聯繫，該組織多次呼籲各國制裁港府官員及警察等。郭亦於海外成立「中國戰略風險研究所」及「The 29 Principles」，並曾發表報告倡議採取極端措施破壞香港的聯繫匯率制度，以圖打擊香港國際金融中心地位，又向聯合國提交報告「抹黑」內地及香港人權狀况。

國安處上周二亦曾帶走另一遭通緝者前香港眾志創黨主席羅冠聰的父母及兄長至警署錄取口供，調查他們有否向羅提供經濟援助，以及是否作為他在香港的代理人。

明報記者

（港區國安法）

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