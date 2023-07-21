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港聞

港聞二

槍殺姨舅囚終身 女囚犯盼留小欖 賄懲教罪成囚半年

【明報專訊】2018年於鰂魚涌槍殺姨舅的女保鑣（圖）早前被判謀殺罪成、終身監禁，前年11月於小欖精神病治療中心（下稱小欖）服刑期間，涉向女懲教主任提供30萬賄款，希望對方助她留在小欖繼續服刑，期望獲頒醫院令。她昨於屯門裁判法院被裁定「向訂明人員提供利益」罪成，判監6個月，與終身監禁刑期同時執行。

官：「畀30萬你」非隨口說

被告詹心桀（現年49歲）被控於2021年11月6日，經懲教署與香港政府進行任何事務往來時，無合法權限或合理辯解而向高級懲教主任蔡小嫻提供利益，即30萬元。

暫委裁判官朱仲強昨日裁決時引述蔡的證供，蔡指被告當時特地呼喚她至牢房的觀察窗口外，向她稱「我畀30萬你」；蔡有其他同事在旁時，詹沒說出相同說話。朱官認為由此可見被告說話有特定內容及對象，非隨口說出。

裁判官又指，蔡同時是病房主管，有份參與撰寫被告的護理報告，被告此前亦不斷提及想留在小欖服刑或被判醫院令，理解被告有機會認為蔡可幫自己留在小欖，詹的說話是希望蔡撰寫報告，讓她被判醫院令。

有適應障礙 無嚴重精神問題

裁判官又接納精神科醫生鄧宛兒供辭，指出被告雖然性格有問題及有適應障礙，但無嚴重精神問題，認為被告並非無意識做出該行為，最終裁定被告罪成。

辯方求情稱本案只是單一事件，重犯風險低；案發時被告「係好簡單一句說話」，控方亦無證據顯示被告有準備付諸實行，望盡量輕判。法官最終判囚6個月。

【案件編號：TMCC 1705/22】

相關字詞﹕小欖精神病治療中心 懲教署 向訂明人員提供利益罪 終身監禁 女保安 鰂魚涌公園開槍案

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