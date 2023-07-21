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港聞

港聞二

青年否認衝立會 證人指7時已抵元朗

【明報專訊】2019年七一示威者衝擊立法會大樓案，一名被告被指在搜獲的鐵盾有其掌紋，昨在區院繼續自辯，稱自己當日遊行途中離隊，趕往與教友飯敘。控方指稱事隔逾3年，被告仍未想到為何鐵盾有其掌紋，原因是他參與衝擊時留下掌紋，無從辯解；被告否認。辯方證人稱，被告當晚7時已到飯敘現場。

25歲被告林錦均否認一項暴動及一項刑事損壞，與同案其餘5名被告一同受審。控方案情提及，林於案發翌月在內地遭公安拘留，直至2019年10月18日由內地執法部門交予警方接收。

稱遊行為感受氣氛

控方昨日指稱，林案發當日身穿黑色背心、深色褲，與新聞片段中示威者打扮一致，林同意他們均身穿黑色衣服。被問到是否支持示威者立場，林稱他支持大部分市民的看法，他道當日遊行主題與反修例相關，但他到場為感受遊行氣氛，以及忘記當時取態是否支持五大訴求。

控方質疑林作供時虛構當日行程，如稱遊行途中離隊後先往海富中心麥當勞買東西吃，才坐地鐵往元朗參加飯敘，用意是拖延行程時間以解釋為何會遲到參與飯敘，以及訛稱不曾到立法會大樓。林否認。

辯方證人葉恩慈其後作供，稱她是宣道會天頌堂的傳道人，自2017年起認識林；當晚她有份參與飯敘，林於飯敘開始不久後、晚上約7時多已到場。案件下周二（25日）續審。

【案件編號：DCCC606-610/20等】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 刑事損壞罪 暴動罪 衝擊立法會 七一回歸

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