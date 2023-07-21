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港聞

港聞二

中六女生認殺嬰判感化 須宵禁承諾安全性行為 官：需改過多於受罰

【明報專訊】一名案發時中六女學生在學校廁格分娩後，將女嬰放入袋並棄於垃圾桶，令嬰兒窒息死亡。女生早前承認一項殺嬰罪，昨在高院判刑。法官李素蘭形容案件「對被告及女嬰均屬悲劇」，被告需改過自新而非受罰，加上家庭背景複雜，故判處一年感化令，其間被告須宵禁，即於晚上11時至翌早留在家中，並承諾日後保持安全性行為。

官指案發時精神不平衡

分娩患創傷後壓力症

辯方求情稱，被告T.Y.M.懷孕時正值網課期間，缺乏父母指導下才發生「可怕的事」；被告正定時接受精神科治療，亦將進修婚禮策劃課程。

李官引述被告精神報告表示，被告案發時未完全從分娩影響復元，精神不平衡。辯方醫生診斷被告分娩後因劇痛及大量出血「不知所措，大腦一片空白」，當刻已患上創傷後壓力症；控方醫生則指被告患重度抑鬱。

李官續稱，被告「成長環境艱難」，4歲時父母離異，母親遷回內地，被告與父親及胞妹居於郊區，居住環境惡劣；父親因工作晚歸，父女疏於溝通。被告中三時無法忍受居住環境，搬去與回港的母親及同母異父的弟弟同住，直至母親2020年初遷回內地，被告便一直獨居，其間懷孕。

成長環境艱難缺雙親關愛

案後懊悔自我憎恨

李官表示，被告認罪前已被扣押14個月，她深感後悔，更發展為自我憎恨，即使判監亦願承擔。李官盼被告重建正常生活，最終判處一年感化令，條件包括宵禁、接受精神治療、毒品檢測等，被告亦需承諾日後保持安全性行為。

控方案情指出，被告2020年9月22日在學校上體育課時感到不適，獲准休息，隨後在女廁產下嬰兒。分娩後嬰兒大聲哭鬧，被告怕哭聲被人聽見，以毛巾及衣服包裹女嬰，並將衣物一部分塞入其口，隨後裝入環保袋，放學回家途中棄於垃圾桶，嬰兒窒息而亡。翌晨4時許，一名路人晨運發現該袋，以棍枝揭開後發現嬰屍，報警揭發。

【案件編號：HCCC 222/21】

相關字詞﹕高等法院 女生 感化令 殺嬰

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