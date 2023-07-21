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灣區手記：旅遊書 ／文：尚東美

【明報專訊】近年來，不論行街睇戲食飯，或是外遊、住宿、景點打卡等，都會習慣打開手機在YouTube、小紅書等社交平台找尋攻略，而舊時較普及的旅遊書已慢慢淡出大眾視線。

小記近日在圖書館借書，無意中行到旅遊書架，隨手拿起兩本介紹廣州本地的旅遊書，翻閱一下，發現原來早在十幾年前已有今年流行的「特種兵」旅行。一本2012年出版、名為《廣州24小時》的旅行書，從清晨到深夜都幫你安排好行程！不過比起特種兵走馬觀花的趕路和集郵般的景點打卡，這本書聲稱其推薦的多是當地人所到之處，如同貼地「生活遊」。例如早晨去白雲山行山、之後到老字號「巧美麵家」吃雲吞麵，再繼續走「西關」，漫步上下九、新荔枝灣涌，到「榮華樓」吃點心聽粵曲。晚上除了夜遊珠江，這本書還推薦幾間當地較有特色的酒吧，從早到晚，確是一條龍服務。不過，由於該書較早出版，小記發現當中有些食肆也已消失，如寶業路的「冰之戀」、「皇都砂鍋粥」等。

另一本書《100元吃遍廣州》則介紹廣州越秀區、海珠區、荔灣區、天河區、白雲區、番禺區共146間餐廳。除了如今耳熟能詳的「陶然軒」、「點都德」，還有其他外國菜，如小記最喜歡的泰國菜餐廳「蕉葉」。友人笑稱，「若是下次聚會不知道吃什麼，可隨手一翻這本旅遊書，翻到哪家吃哪家，畢竟如今餐飲業不斷更新迭代，存活至今的老店一定有他過人之處」。

文：尚東美

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