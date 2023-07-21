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大灣區GBA專題：粵年薪增幅跌至6%錄新低 非私營減3.6百分點 私企平均月薪未過萬

【明報專訊】廣東省統計局上月公布2022年非私營企業（包括國企、城鎮集體企業、聯營、股份制、外商投資、港澳台商投資企業）及私營企業（包括私營有限責任公司、股份有限公司、合伙企業和獨資企業）的平均工資。非私營企業從業員去年全年平均工資約12.5萬元（人民幣，下同），按年增加5.7%，增幅是自2000年有紀錄以來最低；私營企業從業員年平均工資約7.8萬元，年增6%，亦錄2009年以來新低。

平均工資可反映地區及相關行業的發展狀况，是制訂最低工資標準及城鄉居民最低保障標準的依據，也是賠償制度的基礎數據，內地政府制定社會保險、社會規劃和分配政策的重要依據。

廣東省統計局數據顯示，去年非私營與私營企業就業者平均工資增幅均下降，非私營平均工資增幅比2021年回落3.6個百分點，私營企業平均工資增幅亦下跌2.8個百分點（圖1）。

分區域看，經濟較發達的珠三角去年平均工資最高，粵東地區最低；至於私企平均工資增幅，最高的是珠三角，符合其民營經濟比廣東其他區域發達的特點；非私營企業平均工資增速最高的則為粵西地區（圖2）。

港澳台資增幅高 水平遜國企

倘按非私營企業登記註冊類型，港澳台資及外資企業的工資增幅位於前列，均有7%以上，不過論到平均工資水平仍以國企領先，去年增幅4.5%，但實際水平達16.8萬元。

私營企業18種行業中，17個行業工資去年均見增長，增幅最高的是金融業（16.3%）；其次是採礦業（12.6%），與去年國際能源價格上漲利好企業收入有關。

金融加薪16%最多 文娛包尾

至於表現最差的3種行業，文化、體育和娛樂業工資按年減少2.8%至6.2萬元，與2022年行業受封控措施影響有關；建築業和水利、環境和公共設施管理業平均工資上升不到1%，前者主要受房地產調控及宏觀經濟在疫情反覆下疲弱影響，後者則跟政府土地收入減少、經濟下行造成稅收減少，以及防疫負擔影響較依賴政府項目的環保行業相關，部分企業因前期墊資及應收帳增加，導致資金周轉放慢，材料及能源價格上漲致成本持續上升，企業利潤下降，最終導致平均工資近乎零增長（表2）。

明報記者

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