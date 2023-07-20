【Emily】西沙路花園擬開都市農場 收成供應街坊 漁署：北都將參考

都市農業係市區內只用有限土地和現代化嘅農業設施，並配合社區規劃和發展，將農業生產融合區內生活同環境，為區內市民提供優質新鮮嘅農產品。有關概念已應用喺多個地方，包括東京、新加坡、巴黎等。香港方面，漁護署話，計劃喺花園內設置一個現代化都市作物農場，面積約400至500平方米，高度限制為10.5米以下。

漁護署又話，農場日後可向區內居民提供新鮮同優質農作物，而且農場鄰近馬鞍山海濱長廊，四周環繞住宅區，而且土地平坦、有水電供應，故認為適宜設立現代化都市農場。署方話，設立農場後將可為居民提供新鮮和優質農作物，同時提供社區活動，包括定期舉辦有關農業科學和文化保育等元素嘅保育活動，同埋成為區內居民新嘅活動與學習空間。

租約5年 申請者要有農業經驗

漁護署補充，計劃接受公開申請，申請者需具備營運現代化農場和籌辦農業教育活動嘅經驗，並要向署方提交建議書，該署將以5年短期租約方式，將場地租予最合適嘅營運者，並負責監督營運者，確保農場能融入區內。