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訪京報告區會新制 麥美娟：夏寶龍沒提投票率

【明報專訊】民政及青年事務局長麥美娟昨日結束訪京，並向傳媒總結行程；被問到日前與港澳辦主任夏寶龍會面時、對方如何評價新的區議會選舉制度以及對投票率有何期望，麥稱夏寶龍肯定特區政府完善地區治理的工作，無特別提及投票率。

今次是民青局去年7月1日成立後首次訪京。麥美娟表示，會面時已向夏寶龍報告該局在完善地區治理建議方案的工作，包括本月初立法會通過修訂《區議會條例》、現時後續為新一屆區議會組成的籌備工作，以及新修訂條例下提及的各項行政指引、會議常規的預備工作等。她說，會面期間亦介紹和報告了關愛隊工作。

被問到夏寶龍對新區議會選制的民主成分減少是否予以肯定，以及對投票率有否期望及指標，麥美娟強調，整個完善地區治理過程中，政府工作是希望讓區議會回復至《基本法》的初心及其功能定位，稱夏對這方面的工作予以肯定，認為應更好發揮區議會的功能定位。她表示，政制局正籌備年底的區議會選舉，投票率並非唯一考慮因素，通過選舉選出「合適的」區議員為地區服務才是最關鍵。

至於「假資訊法」的研究工作，麥稱已進入尾聲，收到研究報告後會審視顧問意見和建議如何切合本港的情况，強調用最合適的方法處理香港現時的情况最重要。她說，收到顧問報告時，會向特首提出建議。

相關字詞﹕區議會選舉 夏寶龍 麥美娟

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