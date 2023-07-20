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港聞

港聞二

港車北上兩周 合資格者不足1%用

【明報專訊】「港車北上」本月1日起實施至今逾兩周，據中新社報道，截至周一（17日） 有逾2500輛香港「單牌車」經港珠澳大橋出入廣東，數量為澳門「澳車北上」同期的5倍。中國香港汽車會會長李耀培指出，本港實際上有逾40萬輛私家車合資格申請港車北上，即使僅實施約兩周，2500輛也是較預期少，並不理想，盼兩地持續檢視申請流程，方便車主申請。

汽車會稱不理想

倡放寬預約規定

國家移民管理局新聞發言人、綜合司副司長張寧昨說，「港車北上」是中央支持香港發展、推進粵港澳大灣區建設重要舉措之一 ，局方高度重視，已部署指導珠海邊檢總站做好各項籌備工作，已推出三大措施保障港車北上，第一為加強信息系統建設，推進邊檢備案手續「網上辦」及「自動辦」，實現港車司機資料與粵港澳跨境司機資料、邊檢快捷通道備案資料同步共享；第二為「優化完善查驗設施及流程」，改善口岸通行標識和查驗指引；第三為粵港兩地部門展開跨境實車通關演練，以檢驗流程和系統穩定性，及時發現並改進問題。

李耀培稱，本港有逾40萬輛私家車合資格申請「港車北上」，澳門只有約7萬多輛，故通關港車較澳車多很正常。李認為，申請人須分別向兩地政府提交資料，流程仍屬繁複，令有意申請的車主卻步，加上需提早預約出行，對車主始終有一定不便。另外，他指汽車會至今收到數宗港車在內地「爆呔」等常見交通問題求助，反映整體港車司機在內地駕駛並沒遇到太大問題，鑑於港珠澳大橋用量仍未耗盡，建議兩地政府考慮放寬出行前須預約的規定。

相關字詞﹕港車北上

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